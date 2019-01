Sonatrach : Développer notre savoir-faire

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia



«En 2018, le bilan réalisé par Sonatrach est meilleur que celui de 2017, y compris du point de vue financier», a assuré M. Abdelmoumen Ould Kaddour.

«La production des hydrocarbures n’a jamais baissé, c’est une certitude. Mieux, nous avons les capacités de produire plus. Cependant, nous sommes un pays membre de l’OPEP face à la baisse des prix du baril, cette organisation a décidé à ce que tous les pays membres réduisent leur quota de production de pétrole, décision que nous appliquons». C’est en ces termes que le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a réagi, hier à partir d’Illizi au dernier rapport de l’ONS selon lequel il y a baisse de la production des hydrocarbures au 3e trimestre 2018. Se référant aux conclusions de la réunion des pays de l’Opep et non Opep tenue en décembre dernier a Vienne (Autriche). L’Algérie, a l’instar des autres pays producteurs de pétrole, a en effet, réduit son quota de près de 25.000 barils/jour, apprend le vice-président de Sonatrach, Salah Mekmouch. L’objectif gagé est de réunir les meilleures conditions à même d’assurer la stabilisation du marché du pétrole, «ce qui permettra aux différents compagnies des hydrocarbures de mieux planifier leurs projets d’investissement» expliquera M. Ould Kaddour lors d’un point de presse animé hier au terme de sa visite dans les deux wilayas du Sud, Ouargla et Illizi. Il conforte d’ailleurs ses propos en mettant l’accent sur le fait que le bilan réalisé par la compagnie en 2018 est meilleur que celui de 2017, du point de vue financier, notamment. Il fera savoir, en outre, que si la production du pétrole fait ainsi l’objet de limitation, ce n’est pas le cas de production gazière. De ce fait, «Sonatrach doit définitivement aller de plus en plus vers le gaz pour des raisons bien simples qui font que l’on peut produire et vendre autant que l’on veut» a t-il préconisé. Et c’est le cas aussi pour ce qui du volet de la pétrochimie, a t-il assuré. Il se veut à ce titre, très optimiste tout en informant de la signature, demain à Oran, d’un nouvel accord avec la compagnie Total dans le domaine de la pétrochimie, et qu’au mois de février, il est attendu la finalisation d’un contrat portant la réalisation par Sonatrach d’une usine de polypropylène en Turquie. L’internationalisation de la compagnie est aspect important», a t-il dit. Il sera question également de l’inauguration en février, de la raffinerie d’Alger d’un apport supplémentaire de 15 millions de tonnes/jour. Prévu en 2019, le projet de réalisation d’une raffinerie à Hassi Messaoud fait l’objet, quant à lui, d’une évaluation des offres techniques émises par les soumissionnaires.



M. Ould Kaddour : « Je rêve de m’installer à la nouvelle ville de Hassi Messaoud. »



A une question en rapport avec la réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud dont Sonatrach est un acteur majeur dans sa construction, son Pdg dira «que pour mettre en œuvre un tel projet, cela nécessite beaucoup de temps». Ce projet semble toutefois lui tenir à cœur. «Mon rêve est de m’installer dans cette nouvelle ville avant que je quitte Sonatrach» a- t-il renchérit. A une autre question traitant du «trading venture» ainsi que des négociations avec l’Américaine Exxon Mobil, il fera savoir que ces deux dossiers sont «en bonne voie». Leur concrétisation est attendue pour cette année. Concernant le méga-projet d’exploitation du phosphate de Tébessa, le dernier fait enregistré en rapport à cet investissement lourd d’un montant de 6 milliards de dollars ayant trait à la désignation d’un partenaire spécialisé dans la maîtrise de la technologie y afférente avec lequel la compagnie Sonatrach est actuellement en négociations, apprend M. Ould Kaddour. Sa visite dans les deux wilayas du Sud où il a été accueilli par les autorités locales, civiles et militaires, à leur tête, les walis de Ouargla et d’Illizi a constitué, par ailleurs, une occasion pour réaffirmer l’engagement sociétale de la compagnie en faveur de la population du Sud. Un engagement qui s’est matérialisé durant le déplacement, hier, par la dotation pour les localités de Hassi Messaoud d’Illizi et de Djanet, d’équipements médicaux de dernière génération ainsi que par des contrats de sponsoring des clubs sportifs de ces régions.



Sonatrach est aussi la locomotive du développement social



Acteur majeur de l’économie nationale, la compagnie des hydrocarbures «est aussi la locomotive du développement social» dira son Pdg «Toutes les actions que nous sommes en mesure de mener en ce sens seront engagées, pas seulement au Sud, mais partout sur le territoire du pays» a-t-il affirmé. «Nous avons une population de jeunes qu’il y a lieu de mobiliser dans le cadre de cette dynamique» a-t-il indiqué.

En ce sens, Sonatrach, en partenariat avec la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Ouargla, a lancé hier la première promotion de formation en soudage de pipelines pour les jeunes de la région. Cette formation se veut une mise en application de l’instruction du Premier ministre, Ahmed Ouyahia «qui accorde un vif intérêt au perfectionnement de la main d’œuvre locale dans les wilayas du Sud à travers l’activation des programmes de formation», explique-t-on. Aux termes de leur stage de six mois, les concernés bénéficieront de contrats de travail au sein de la compagnie selon l’engagement du Pdg, Ould Kaddour.

Il a qualifié l’école de formation est rattaché à l’Institut algérien du pétrole (IAP), «d’établissement modèle». D’autres centres de formations du genre verront le jour ailleurs dans les autres régions du pays. «Nous voulons instaurer une interconnexion homogène entre les différentes écoles de formations qui allons créer et qui sauront répondre à nos besoins dans les métiers que nous faisons» explique t-il. Pourquoi ramener des Chinois ou des Philippins pour faire la soudure des pipelines ? Vous croyez que les Algériens ne peuvent pas le faire ? Il faut qu’on ait des spécialités et que l’on développe notre savoir-faire» a-t-il ajouté.

A Ouargla, M. Ould Kaddour, a par ailleurs visité l’unité de production d’azote liquéfié appartenant à l’entreprise privée Calgaz Algérie qui dispose également d’une unité de production d’oxygène liquéfié à Laghouat. D’une capacité de 200 tonnes par jour chacune, ces deux unités utilisent un processus de production de dernière génération. Ceci avant de se rendre à Illizi, dernière escale, où il a pris l’engagement de doter cette wilaya d’un centre culturel au profit de la jeunesse.

K. A.