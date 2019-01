Installation du groupe d’amitié : Algérie - Turquie

Le président de la commission des affaires étrangères et de la coopération à l’Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Si Afif, a déclaré, hier, que l’Algérie et la Turquie partageaient plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la concrétisation de la sécurité et de la paix internationales, et l’instauration d’un ordre mondial plus équilibré et plus équitable. M. Si Afif, qui a coprésidé, avec l’ambassadeur turc, Mehmet Poroy, l’installation du groupe d’amitié parlementaire des deux pays, a indiqué que «les positions de l’Algérie et de la Turquie sont cohérentes à l’égard de plusieurs questions internationales», indiquant qu’«elles partagent plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la concrétisation de la sécurité et de la paix internationales, et l’instauration d’un système mondial plus équilibré et plus équitable». La politique des deux pays a pour objectif de «trouver une solution permanente et juste à la question palestinienne, qui puisse répondre à la légalité internationale et concrétiser les revendications légitimes du peuple palestinien et des peuples de l’ensemble de la région», a-t-il ajouté.