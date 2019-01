M. Mebarki s’entretient avec l’ambassadeur de Chine : un partenariat de qualité

Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur de Chine populaire en Algérie, Li Lianhe, avec lequel il a examiné la coopération et le partenariat dans ce domaine entre les deux pays. Le ministre, qui recevait le nouvel ambassadeur de Chine, à l’occasion de sa prise de fonction, a notamment souligné que les modes de formation faisant intervenir l’entreprise économique dans l’acte pédagogique «sont privilégiés, car ils professionnalisent davantage les diplômés et confortent leur employabilité». Il a, en outre, relevé que ce serait «une des pistes possibles» à explorer en matière de partenariat avec la Chine, pour mobiliser les entreprises économiques, activant en Algérie. Évoquant, par ailleurs, le programme d’investissement des entreprises chinoises en Algérie, M. Mebarki a mis en exergue l’importance des échanges qui favoriseraient la formation des formateurs et le transfert effectif de technologie. L’ambassadeur a, dans ce cadre, exprimé sa disponibilité à «insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, dans le domaine de la Formation et de l’Enseignement techniques et professionnels», par l’apport d’expertise avec l’appui d’entreprises chinoises.