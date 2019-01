Tissemsilt commémore le 67e anniversaire de la mort du moudjahid Belouizdad : Le premier responsable de l’Organisation spéciale

La manifestation “Haltes dans le parcours d’un révolutionnaire” commémorant le 67e anniversaire de la mort du premier chef de l’Organisation spéciale, le moudjahid Mohamed Belouizdad (1923-1952), a débuté hier au musée du moudjahid de Tissemsilt. Cette manifestation comporte une exposition de photos, d’affiches et de publications mettant en lumière le parcours militant du moudjahid Mohamed Belouizdad, un des fondateurs de l’Organisation spéciale (OS) qui fut le bras armé du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Cette manifestation de deux jours prévoit aussi une visite pédagogique au profit des élèves du primaire de Tissemsilt où un aperçu historique sur la vie du moudjahid leur sera donné, ainsi qu’une émission radiophonique sur cet anniversaire historique animée par des cadres du musée. Le musée du Moudjahid de la wilaya tient à faire découvrir ce personnage historique via son portail électronique et sa page officielle sur les réseaux sociaux, selon le directeur de cet établissement, Mohamed Adjed.

Cette manifestation entre dans le cadre du programme annuel élaboré par le musée pour faire découvrir les parcours militants de martyrs de la guerre de Libération nationale et organiser des journées d’étude sur l’histoire de la guerre de Libération dans l’Ouarsenis et des visites en faveur des élèves, des stagiaires et des étudiants à des sites des hauts faits de la glorieuse Révolution dans la wilaya.

Né le 3 novembre 1923 à Belcourt (Alger), Mohamed Belouizdad adhéra au Parti du peuple algérien (PPA) en 1943 et décida avec ses compagnons du MTLD de fonder l’Organisation spéciale (OS) en 1947 dont il fut son premier chef. Il décéda le 14 janvier 1952 à l’âge de 29 ans des suites d’une tuberculose.