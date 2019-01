Tourisme : promouvoir la destination Algérie

Le Centre de conventions d’Oran abritera du 21 au 24 février la 10e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l’équipement et services pour hôtels et restauration. ‘‘SIAHA’’ est une manifestation économique dédiée au tourisme et constitue un rendez-vous annuel très important pour les professionnels du tourisme. C’est un espace d’échange et de partenariat qui favorise les rencontres ‘‘B to B’’ et ‘‘B to C’’ dont l’objectif principal est de «promouvoir» la destination Algérie. Les organisateurs tablent cette année sur plus de 10.000 visiteurs alors que durant les quatre jours de la précédente édition ils ont eu la visite de 9.000 personnes.

Organisé sous le patronage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ce Salon est une «valeur ajoutée» pour Oran, la ville qui organisera en 2021 les prochains Jeux méditerranées et qui enregistre une progression «continuelle» en matière de projets de réalisation de structures hôtelières. Pour l’entreprise organisatrice de l’événement, ‘‘Astra Communication’’, la manifestation touristique est devenu un rendez-vous «incontournable» de l’année et reste «très attendue» par le grand public et les professionnels du tourisme et des équipements. Selon les organisateurs, huit pays participeront à ce Salon International. Il s’agit de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et des Emirats Arabes Unis. Comme lors des précédentes éditions, plusieurs pays ont confirmé leur présence. D’ailleurs en 2017, on a compté plus de 200 exposants nationaux et étrangers, en sus d’un nombre considérable de visiteurs qui étaient au rendez-vous.

‘‘SIAHA’’ sera scindé en deux parties. Un pavillon consacré exclusivement au tourisme, voyages et transports et un autre dédié aux équipements hôteliers, services et matériels de restauration. Pour le premier pavillon, la manifestation économique permettra de «mettre en avant» les potentialités de la région de l’ouest du pays et de ses villes auprès des professionnels du tourisme et de les «sensibiliser» à travers des visites guidées dans la capitale de l’Ouest et ses villes limitrophes. Le même Salon, précise les organisateurs, sera une occasion pour les professionnels du secteur de «se faire connaître» parmi les acteurs du tourisme mais aussi de «promouvoir» leurs produits aussi bien auprès des professionnels que des visiteurs qui viendront se renseigner sur les services proposés par les agences de tourismes et les hôtels. Le visiteur pourra par ailleurs profiter des offres exclusives durant la période du Salon. Un large choix de destinations pour les vacances de printemps et d’été ainsi que des remises sur la billetterie de différentes compagnies aériennes seront proposés. Lors de l’événement, des projections vidéo et des visites guidées à destination des professionnels sont programmées afin de les sensibiliser pour qu’ils mettent en avant la destination Algérie et promouvoir les richesses touristiques et le patrimoine culturel que recèle l’ouest du pays. Au programme également, la mise en valeur de la gastronomie algérienne, partie intégrante de la diversité culturelle et touristique, en sus d’un défilé de haute couture du patrimoine algérien. Quant au second pavillon, les participants y présenteront leurs nouvelles collections et dernières créations en matière d’équipements pour chambres d’hôtels, restauration, cafétérias et grandes cuisines, produits d’accueil, architecture et design intérieur, ligne de bain et SPA, hygiène et mobilier.

Lors de ce Salon, les investisseurs et promoteurs seront présents au Salon du tourisme et auront l’occasion d’équiper leurs structures hôtelières grâce à la présence du pavillon des équipements hôteliers et des différentes sociétés représentant matériel et services hôteliers nationaux et étrangers sur une surface de plus de 7.600 m2.

