Concours national du 1er Novembre 1954 : Six lauréats récompensés

Le ministre de la Communication a appelé, hier, les journalistes à s’intéresser davantage aux sujets liés à la Révolution algérienne et à contribuer aux manifestations à caractère historique.

M. Djamel Kaouane, qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours national du 1er Novembre 1954 (édition 2018), organisée sous le haut patronage du Président de la République, a assuré en effet que son département encourage vivement les journalistes qui sont les «acteurs du quotidien» à participer également à ce genre de manifestations, notamment dans l’audiovisuel et souligné à cette occasion l’intérêt de cette initiative du ministère des Moudjahidine à travers l’organisation de ce prix qui, selon ses termes, a une très grande dimension et une très grande importance. «Ce concours permet de revivifier chaque année la mémoire nationale à travers des travaux de recherches, des récits et des romans historiques dans le sens où il y a une continuité de raconter et de relater l’histoire et d’honorer les acteurs principaux de cette glorieuse guerre de Libération nationale», a-t-il expliqué.

Poursuivant ses propos, le premier responsable du secteur de la communication a relevé l’intérêt de ce concours qui a donné l’occasion à de nombreux universitaires et chercheurs de mener des travaux de recherche dans le domaine de l’histoire dans les différentes catégories concernées par le prix. «Les travaux sont de haute facture», s’est-il réjouit tout en félicitant les lauréats de ce concours.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine a mis en exergue l’importance du concours national du prix du 1er Novembre 1954 consacré à la récompense des meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’histoire de notre glorieuse guerre de Libération nationale et affirmé que cette initiative «contribue fortement» à l’enrichissement des archives de l’histoire national qui sont d’une importance «cruciale» dans la préservation de la mémoire. Tayeb Zitouni a indiqué à ce sujet que le dossier de la mémoire tend à «valoriser» l’effort continu entre le passé et le présent et insisté sur les valeurs de la mémoire nationale auxquelles, le Président de la République accorde un intérêt «particulier» à travers ses messages et ses orientations qui en découlent et ce, dans le but «d’encourager», de «renforcer» et de «préserver» la mémoire et l’écriture de l’histoire nationale. Il a fait part également de la nécessité d’inculquer aux générations futures les «valeurs» de la glorieuse histoire de l’Algérie afin qu’elles puissent «relever» les défis et «préserver» les acquis arrachés par les anciennes générations. Quant aux efforts du ministère des Moudjahidine pour la préservation de la mémoire nationale, Tayeb Zitouni a relevé les «grands» pas accomplis dans le domaine de l’écriture de l’histoire avec la mise à contribution du Centre d’études et de recherche sur le mouvement national.

«La question de l’écriture de l’histoire nationale et la préservation de la mémoire est une mission noble à laquelle notre département s’attelle à la promouvoir, conformément aux orientations du Président de la République», a-t-il précisé, mettant l’accent au passage sur le rôle des institutions et surtout des historiens dans la collecte des données en relation avec l’histoire de l’Algérie.

Le ministre a réitéré à cette occasion son appel aux écrivains, chercheurs et historiens algériens à se lancer «davantage» dans l’écriture l’histoire de la Révolution nationale. Le prix «1er Novembre 1954», institué par le décret présidentiel du 9 juillet 1996, qui a vu la participation à ce jour de 2.800 travaux de recherche, témoigne de l’intérêt accordé à l’histoire nationale. L’enveloppe financière allouée au prix a été fixée à 1.000.000 DA.

Les lauréats de ce concours qui concerne les domaines de la recherche historique, du film documentaire, du roman et récit et du théâtre et poésie sont respectivement Ibrahim Ben Abdelmoumen, Ali Baitèche, Amel Sadiki, El Ayachi Djaili, Salah Nessar et Mohamed Chaouch.

La cérémonie de remise des prix a été rehaussée par la présence des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Culture, MM. Hadjar et Mihoubi, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh ainsi que des personnalités nationales et des anciens moudjahidine.



Kamélia Hadjib