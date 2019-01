Thèse de Doctorat : Appel à candidatures pour l’octroi de bourses à l’étranger

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce qu’un appel à candidatures dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation à l’étranger, dédié aux enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat, est ouvert pour l’octroi des bourses. «Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation résidentielle à l’étranger, au titre de l’année universitaire 2019-2020, dédié aux enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat, un appel à candidatures est ouvert pour l’octroi de bourses, dans la cadre du programme national exceptionnel (PNE)», précise un communiqué du ministère. «Les doctorants remplissant les critères d’éligibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger sont invités à déposer leur candidature auprès de leurs établissements d’origine», ajoute la même source. Le ministère informe que «les dispositions réglementaires, les conditions d’admissibilité, la constitution du dossier et l’échéancier portant dépôt de dossiers et sélection au niveau des établissements d’origine, des Conférences régionales, de la Conférence nationale des universités et de la Commission nationale de la formation et du perfectionnement à l’étranger (expertise scientifique) ont fait l’objet de notes diffusées auprès de l’ensemble des établissements de formation supérieure et centres de recherche sous tutelle du MESRS». Par ailleurs, la même source indique que les notes d’information (critères d’admissibilité et constitution du dossier) portant sur le programme boursier, ainsi que les formulaires de candidature (canevas) sont disponibles sur les sites www.mesrs.dz, www.univ-constantine2.dz, www.cruo.univ-oran1.dz et www.univ-alger.dz.



Formation de formateurs



Par ailleurs, un concours national pour l’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger sera organisé, début mars prochain, au titre de l’année universitaire 2019-2020, annonce aussi le ministère. Ce concours, destiné aux étudiants majors de promotion des établissements d’enseignement supérieur, s’inscrit dans le cadre de «la mise en œuvre du programme d’appui à la formation de formateur», note le ministère, précisant que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 2 mars 2019. À ce titre, le ministère «invite les étudiants concernés à se rapprocher de leurs établissements de rattachement, pour prendre connaissance des conditions et critères pédagogiques et scientifiques d’admissibilité au programme de formation résidentielle post-graduée à l’étranger, ainsi que les filières retenues».