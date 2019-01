« Aqlam Biladi » : coup d’envoi de la 2e édition

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a donné, hier à partir de la wilaya de Relizane, le coup d’envoi officiel de la 2e édition de la manifestation «Aqlam Biladi» (Plumes de mon pays). Cette manifestation, dont le lancement a été donné par la ministre au CEM Cheikh-Larbi-Tebessi, à la nouvelle-ville Houari-Boumediène, dans la commune de Yellel, vise à «encourager la lecture et le lectorat en milieu scolaire, et à développer les facultés de créativité chez les élèves». Placée sous le slogan «Une école de qualité, un espace d’inspiration pour de futurs lecteurs et écrivains créateurs», cette manifestation permet de détecter des talents littéraires en milieu scolaire, de valoriser les contributions créatives et les présenter au 24e Salon international du livre «Sila-2019», prévu à Alger. À l’occasion, Nouria Benghabrit a souligné que ce concours, organisé par le ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Culture, ouvrira le champ de la compétition devant les élèves des différents établissements scolaires des trois paliers, à titre facultatif et non obligatoire. La ministre a poursuivi lundi sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Relizane, entamée dimanche soir par une rencontre avec les personnels de son secteur, au siège de la wilaya. Elle a procédé, lundi, à l’inauguration et à la dénomination d’un groupe scolaire de type D au nom du moudjahid Benziane Mohamed, à Chatt (commune d’Oued Djemaâ), à la pose de la première pierre de construction d’un CEM de base 6 à la cité 2.000 logements AADL de Relizane et l’inspection d’un lycée à El-Matmar. En outre, la ministre a assisté à un cours inaugural en langue amazighe et à des activités culturelles.