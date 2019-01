Suite au recul du taux de redoublement au secondaire : Le nombre de candidats au BAC en baisse

Le nombre des candidats attendus au baccalauréat 2019 connaît une baisse par rapport aux années précédentes. L’annonce vient d’être faite par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, qui souligne que cette situation est due, en fait, à la baisse du taux de redoublement à travers les trois paliers scolaires. La ministre fera remarquer, cependant, qu’il y a une hausse (+38,99%) des candidats libres, avec pas moins de 674.120 inscrits.

Faisant ensuite une comparaison entre le début des années 2000 et nos jours, la ministre, qui s’exprimait en marge de la visite effectuée cette semaine à Relizane, a indiqué que le taux de redoublement au primaire était de 5,8% en 2018, contre 12,2% en l’an 2000. Au cycle moyen, ce taux est de 18,7%, contre 23,5% en 2000, alors qu’il est de 15,7% au secondaire, enregistrant ainsi un net recul par rapport à 2000, où il était chiffré à 26,6%.

Par ailleurs, la ministre a évoqué plusieurs points liés à l’organisation et à la préparation des meilleures conditions pour réussir le deuxième trimestre de l’année en cours, ainsi que les concours nationaux, notamment de promotion aux grades d’enseignant principal et formateur, prévu le 15 janvier prochain, et qui concerne près de 74.000 candidats.

Pour le bac 2019, Mme Benghabrit a signalé le fait que le ministère prévoit le lancement d’une campagne de sensibilisation à la réorganisation du bac 2020, pour mieux informer les élèves sur les changements prévus, notamment en ce qui concerne la durée de l’épreuve du baccalauréat, ainsi que l’intégration de l’évaluation continue. Évoquant les grandes lignes de la démarche entreprise par son département, elle signale que celui-ci «œuvre actuellement à élaborer des références de formation pour toutes les catégories de personnels du secteur, y compris les directeurs d’établissement et les inspecteurs», tout en mettant en relief l’importance accordée à la formation. La ministre affirme que «les élèves de l’actuelle génération diffèrent de ceux du passé», et que «les exigences des métiers de ce secteur ont changé, d’où la nécessité de s’adapter à ces changements pour améliorer constamment les performances et bâtir une école de qualité répondant aux attentes de la société». Et d’ajouter : «Nous sommes conscients de la mission délicate et difficile qu’assument les directeurs et les inspecteurs face aux évolutions que connaît notre système éducatif. C’est dans ce but que nous nous appuyons sur la formation, touchant même les directeurs et les inspecteurs, afin de les accompagner en vue d’améliorer leurs performances et leur rendement dans un cadre marqué par la célérité et la pérennité.»

Concernant les examens nationaux, la ministre rappelle que l’examen du cycle primaire se déroulera, le 29 mai 2019, le BEM (Brevet d’enseignement moyen), du 9 au 11 juin 2019, et enfin l’examen du baccalauréat, du 16 au 20 juin 2019. Lors de cette rencontre, la ministre, et tout en faisant rappeler la lourde responsabilité des fonctionnaires du secteur, s’est adressée à ces derniers en leur disant qu’ils sont «les mieux placés pour connaître les points faibles» et qu’ils savent là où il faudrait «intervenir; pour corriger ces insuffisances dans chaque matière et dans chaque palier». Elle les a également appelés à fournir davantage d’efforts, pour faire face aux menaces visant ce secteur stratégique, à la veille d’importants rendez-vous politiques et à une période décisive de l’année scolaire. Pour rappel, des syndicats relevant du secteur de l’Éducation nationale avaient déposé un préavis de grève pour le 21 janvier prochain. Mme Benghabrit a mis en avant sa disponibilité à répondre au plus grand nombre possible de revendications, notamment celles à «caractère pédagogique», précisant que la revendication liée au pouvoir d’achat et celle à la loi sur la retraite «ne relèvent pas de la compétence ni de la responsabilité du ministère». La ministre assure que l’objectif principal est d’assurer «la scolarisation des élèves dans des conditions favorables», et ce à travers «le dialogue et la concertation», notant que «l’ouverture des portes du dialogue est une réalité que le secteur œuvre à concrétiser avec les partenaires sociaux et le personnel de l’éducation». Ainsi, et depuis mercredi dernier, des rencontres sont organisées avec tous les partenaires sociaux (syndicats et associations des parents d’élèves), pour examiner les revendications soulevées. Toutes ces rencontres s’inscrivent, en fait, dans le cadre du protocole établi par le ministère, qui veille à sa mise en œuvre.

Soraya Guemmouri