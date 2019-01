Relance des travaux de la gare intermodale de Skikda : Le financement local sollicité

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a insisté, hier au second jour de sa visite de travail dans la wilaya de Skikda, sur la nécessité de relancer les travaux de réalisation de la gare intermodale de la ville à l’arrêt depuis 8 ans en recourant «à un financement local». Sur le site du projet, à l’entrée du chef-lieu de wilaya, le ministre a estimé «impératif de trouver des solutions locales» pour mobiliser le montant de réévaluation estimé à environ 224 millions DA de cet «important projet», indiquant que la tutelle «ne pourra pas le financer». Outre les 20 millions DA restant de l’enveloppe initiale de 960 millions DA du projet, M. Zaâlane a proposé de recourir aux ressources financières de la commune et de la wilaya pour parachever les travaux de cette infrastructure. Lancés en 2008, les travaux de réalisation de cette gare devaient prendre fin en 2011, mais cela n’a pas eu lieu en raison d’entraves techniques et de non-respect du cahier de charges par le bureau d’études qui a ensuite été remplacé par un autre, avant l’apparition d’autres problèmes ayant conduit au transfert du projet de la direction du logement et des équipements publics à la direction du transport. Ce projet, prévu sur 5 hectares, comprend une gare routière, une gare ferroviaire et diverses structures de services à même de garantir le confort des voyageurs. Abdelghani Zaâlane a inauguré, en début de matinée, un abri de pêche à Oued Zehour (extrême Ouest de Skikda) et inspecté le projet de modernisation d’un tronçon routier de 10 km dans la commune de Bouchetata.

Le ministre des Travaux publics et des Transports devra également inspecter le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya.

Nécessaire développement des ports



Le ministre a insisté sur «le développement des ports pour la promotion de l’économie nationale». Au cours de son passage à l’Entreprise portuaire de Skikda (EPS), le ministre a précisé que «le développement des ports est une des priorités du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», soulignant que «les ports de commerce constituent un levier de développement et contribuent de manière significative à la croissance économique». Attestant que le programme d'extension des ports de commerce à l’échelle nationale lancé par l'Etat est «un programme énorme et coûteux», le ministre a rappelé que onze ports font l’objet d’opérations d'extension, à Oran et Annaba notamment, ainsi que la réalisation du port de Cherchell (Tipasa). Le ministre, qui a eu à écouter des explications sur l'établissement du port de Skikda et le secteur des travaux publics, a également reçu des explications sur le projet d'extension du l’EPS. Selon l’exposé présenté, 90 nouveaux hectares s’ajouteront à l’ancien port de Skikda (actuellement 32 ha), dans le cadre du projet d’extension dont l’étude est sur le point d’être achevée. In situ, le problème du financement de ce projet a été évoqué et le ministre a instruit à l’effet de «trouver des ressources financières pour ce projet». «Des réunions seront tenues ultérieurement pour débattre des ressources financières de ce projet», a indiqué M. Zaalane. Aussi des explications sur le projet d'extension du port pétrolier de Skikda, dont les travaux qui seront lancés prochainement, ont été confiés à une entreprise chinoise, a été présenté au ministre. Le projet revêt «une grande importance» du fait qu’il permettra l’augmentation de la capacité du port, à travers l’extension du quai consacré aux produits pétroliers d’une capacité de 120.000 m3, l’achèvement d’un autre quai pour l’amarrage des navires de transport, dont la charge oscille entre 50.000 à 250.000 tonnes, ainsi que la réalisation d’un quai commercial. Le port pétrolier de Skikda bénéficie depuis 2012 d’une autre importante opération de réhabilitation des postes pétroliers, réalisée par une entreprise espagnole, pour une enveloppe financière de l’ordre de 4,5 milliards de dinars, selon les données fournies.