Ressources en eau : mobilisation de moyens supplémentaires

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a présidé, dimanche après-midi à Chemora (Batna), la mise en exploitation de la seconde canalisation double de transfert d’eau de la station d’Aïn Kercha (Oum El-Bouaghi) vers le barrage de Koudiet Lemdouar de Batna, sur une distance de 28 km.

Le ministre a insisté à l’occasion sur l’importance de cette canalisation qui contribue au renforcement de l’approvisionnement en eau potable des plusieurs agglomérations de la wilaya de Batna et une partie de la wilaya de Khenchela. Il a également relevé que la mise en service, il y a quelques mois, du grand tunnel de Mila sur 4 km a constitué «le maillon manquant» du système hydrique du complexe Béni Haroun ayant permis de porter la capacité de pompage à partir du barrage de Béni Haroun de 11,5 à 23 m3/seconde.

M. Necib a estimé que la wilaya de Batna a la chance de bénéficier de ce mégaprojet qui constitue «une des plus grandes réalisations de l’Algérie indépendante dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», rappelant que ce projet stratégique bénéficie à 6 wilayas et 6 millions de personnes et permet d’irriguer 141.000 hectares dont 50.000 à Batna. Il s’est dit satisfait de la situation de l’alimentation en eau potable de Batna et a prévu «davantage d’amélioration à l’avenir à la faveur des projets en cours dont la 4e galerie de transfert des eaux du barrage de Koudiet Lemdouar vers 9 communes de la vallée d’Oued Abdi d’une population de 200.000 âmes. Les efforts consentis, a-t-il ajouté, pour améliorer progressivement l’accès à l’eau potable par la mobilisation de moyens supplémentaires pour l’Algérienne des eaux (ADE) afin de lui permettre de parfaire son service public.

Le ministre a fait état du lancement dans «les prochaines semaines» du projet d’une seconde station d’épuration des eaux usées pour la ville de Batna. Concernant la station d’épuration des eaux usées de Barika accusant un grand retard, le ministre a affirmé que des mesures fermes ont été prises et le projet a été confié à une entreprise publique avec un délai de réalisation ne dépassant pas fin 2019.

Le ministre a clôturé sa visite dans la wilaya qui l’avait menée vers les communes de Barika, Chemora et Oued Taga a posé la première pierre du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune d’Ain Yagout à partir du barrage de Koudiet Lemdouar.