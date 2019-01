Conseil de la nation : Bekhechi Mohammed (FLN) élu dans la wilaya de Tlemcen

Le Conseil constitutionnel a publié lundi les résultats définitifs de l'élection relative au renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation pour la wilaya de Tlemcen, proclamant le candidat Bekhechi Mohammed (FLN) "définitivement élu" dans cette wilaya. S'agissant des résultats définitifs de l’élection, qui a eu lieu jeudi dernier dans la wilaya de Tlemcen, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le Conseil constitutionnel "proclame le candidat Bekhechi Mohammed définitivement élu dans cette wilaya après avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages, soit 518 voix", a-t-il indiqué dans un communiqué. Le Conseil constitutionnel avait pris la décision d'annuler et de réorganiser l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen. L'élection qui s'est déroulée a enregistré 856 électeurs inscrits, 846 électeurs votants, 10 abstentions, un taux de participation de 98,83%, 76 bulletins nuls, et 770 suffrages exprimés. Suite à cette nouvelle élection, "le Conseil constitutionnel a enregistré le dépôt auprès de son greffe d’un recours par le représentant du candidat dans la wilaya concernée", a-t-il affirmé dans le même communiqué. Après avoir examiné et statué sur le recours déposé, le Conseil constitutionnel a déclaré le recours "recevable en la forme et au fond", ce qui a entraîné "l’annulation de sept voix exprimées", a-t-il précisé, soulignant que "cette annulation n’a cependant pas eu d’incidence sur l’élection du candidat élu". Après la proclamation des résultats définitifs relatifs à l'opération du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, le parti du Front de libération nationale (FLN) obtient 32 sièges, suivi du RND (10 sièges), les indépendants (3 sièges), le FFS (2 sièges) et le Front El-Moustakbal (1 siège).