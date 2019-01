Le cinéaste Mourad Bouchouchi inhumé à Paris

Le cinéaste Mourad Bouchouchi, décédé dimanche à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie dans un hôpital parisien, a été enterré hier au cimetière parisien de Thiais (Val-de-Marne). Une foule nombreuse, constituée essentiellement de sa famille, ses proches, amis, artistes, représentants du Centre culturel algérien de Paris et un membre de l'ambassade d'Algérie, l’a accompagné à sa dernière demeure. Mourad Bouchouchi, né à Kherrata (Béjaïa) en 1938, était ancien moudjahid en qualité de lieutenant de l'Armée de libération nationale (ALN), activant dans la zone autonome d'Alger, jusqu'à son arrestation. A l'indépendance, il a été parmi les personnes ayant contribué à la création, en 1963, du Centre national de la cinématographie algérienne (CNCA). Il avait occupé, durant les années 1960 et 1970, les fonctions de directeur de l’audiovisuel au ministère de la Culture, avant de s'installer en France, au début des années 1980, où il est considéré comme l'un des pionniers du Centre culturel algérien de Paris où il a travaillé de 1983 à 2009, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Au sein de cette institution, il était responsable de toutes les activités audiovisuelles, tout en s'occupant des expositions, de la cinémathèque et de la programmation. Il fut à l'origine de la création du fonds audiovisuel du CCA. Sur le plan cinématographique, Mourad Bouchouchi est connu pour le scénario du long métrage algérien Une si jeune paix (1965), coécrit avec le comédien, réalisateur et écrivain Jacques Charby (1929-2006), en plus du scénario du film Le puits (2016) de Lotfi Bouchouchi, son neveu, écrit par Yacine Belhadj sur la base d'une de ses nouvelles. Il a également dirigé des productions comme Elise ou la vraie vie (1969), du réalisateur français Michel Drach, et Z (1969), de Costa-Gavras.