Formation professionnelle : Campagne d’information en prévision de la rentrée

«Une campagne d’information sur les offres de formation, garanties dans diverses spécialités professionnelles, est organisée par le ministère au niveau des établissements de la formation professionnelle, du 6 janvier au 16 février, à travers le territoire national. » C’est ce qu’a indiqué, hier, un communiqué de presse du département ministériel de Mebarki. Une démarche initiée en vue de la rentrée professionnelle de l’année 2018/2019, prévue le 24 février prochain. Mais auparavant, des journées de sélection et d’orientation sont prévues du 17 au 19 février, précise la même source.

Pour revenir à cette campagne d’information, son but est d’informer les candidats intéressés des conditions d’inscriptions aux différents diplômes et certificats, à savoir les filières et spécialités ouvertes et leur localisation, ainsi que les possibilités d’internat. Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, qui a toujours procédé de la sorte, estime que la communication doit être une action «permanente» pour « intensifier » l’information sur les spécialités, « vulgariser » les modes et dispositifs de la formation professionnelle et la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnel.

Lors de la session de septembre 2018, ce ne sont pas moins de 400.000 places pédagogiques de formation qui ont été offertes dans près de 1.300 établissements publics, ce qui est en nette progression par rapport à l’année 2017, avait indiqué à ce propos le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels. En matière d’offres de formation, 478 spécialités ont été proposées aux demandeurs de formation, dont 54 nouvelles pour l’année 2018, sanctionnées par des diplômes d’Etat. On compte à ce sujet l’introduction dans la nomenclature des branches professionnelles d’une nouvelle filière, en l’occurrence ‘‘Art, culture et patrimoine’’.

Mohamed Mebarki avait relevé que 450.000 jeunes quittent, annuellement, l’enseignement général classique sans diplôme et sans qualification, et quelque 300.000 candidats qui échouent à l’examen du baccalauréat s’orientent vers des instituts de formation professionnelle. « Ainsi, il faut réorienter le maximum de ces jeunes vers la préparation de qualifications et diplômes professionnels », avait-t-il fait savoir, avant de considérer que la vraie déperdition scolaire, « c’est ceux qui quittent l’enseignement général et n’intègrent pas la formation ou l’enseignement professionnels ». Le ministre avait affirmé en outre que, comme chaque année, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels « ne lésine pas » sur les moyens et « ne ménagera pas ses efforts » pour « mobiliser » les moyens humains et matériels nécessaires pour « assurer » une bonne année de formation professionnelle.

Comparativement à l’année passée, il y a eu 67 nouveaux établissements parmi lesquels 13 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et trois instituts d’enseignement professionnel (IEP). L’ensemble de ces établissements seront encadrés par plus de 28.000 enseignants-formateurs. Aussi, plus de 200 nouveaux équipements technico-pédagogiques sont, en outre, en cours de réception ou d’acquisition dans les ateliers de formation, dont 88 sections d’équipements devant être fonctionnelles avant la fin de l’année.

Selon les données du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, les spécialités de l’industrie représentent 25,4% de l’offre globale en 2018 contre 22,7% pour la session de septembre 2017. La filière ‘‘hôtellerie, tourisme et artisanat’’ représente, quant à elle, 15,6% de l’offre globale et le BTP 12,4%.

Les nouvelles règles sur l’apprentissage permettront, par ailleurs, et conformément aux objectifs fixés, d’atteindre, en 2019, la formation en apprentissage de 60% des inscrits à un diplôme.

Sami Kaidi