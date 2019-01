Métiers à haute pénibilité : une liste de 1.000 activités

La commission technique chargée d’élaborer la liste des métiers à haute pénibilité, installée en 2017, a arrêté une liste de 1.000 métiers. « Le document en question a été remis le mois de novembre dernier au secrétaire général de l’UGTA, qui l’a, pour sa part, présenté au gouvernement pour approbation.»

C’est ce qu’a indiqué à la presse, M. Achour Telli, secrétaire national à l’UGTA, précisant que 85% de ces métiers ont été arrêtés en commun accord avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Selon la même source, la liste des 1.000 métiers, dont la publication et l’adoption est prévue au courant de cette année 2019, sera actualisée chaque année selon l’amélioration des conditions dans lesquelles sont exercés ces métiers. Pour Achour Telli, la commission s’est basée dans son travail sur les listes proposées par les différents secteurs d’activité, rappelant à ce propos qu’une liste de 4.000 métiers pénibles a été avancée par les différents secteurs. «Toutes les listes qui ont été envoyées ont fait l’objet d’étude de la part de la commission chargée du dossier. Leur sélection a été faite en fonction des normes internationales en la matière», a-t-il signalé, affirmant que le secteur qui englobe le plus de métiers est celui du bâtiment, suivi de celui des travaux publics.

Les autres secteurs, à l’image de l’industrie et de l’agriculture, ont aussi proposé de longues listes. Les métiers concernés ont été classés en fonction des valeurs mathématiques qui définissent le seuil d’exposition au risque. En tout, dix facteurs de haute pénibilité ont été pris en compte, selon notre source. Il s’agit de la manutention manuelle de charge de haute pénibilité (HP), les postures, la vibration mécanique, les produits chimiques dangereux y compris poussière et fumée, la température externe, les bruits, le travail en milieu hyperbare (maladies professionnelles), le travail de nuit, le travail en équipes successives alternant et enfin le travail répétitif. Dans ce contexte, il faut rappeler que Lakhdar Badreddine, conseiller auprès du secrétaire général de l’UGTA, a révélé il y a quelques jours que tous les secteurs d’activité ont été intégrés dans cette liste et assuré que la centrale syndicale n’a exclu aucune activité. « La pénibilité est définie, tout dépend du poste de travail», a-t-il précisé. «La Commission nationale chargée de définir les métiers pénibles a rencontré les fédérations des différents secteurs d’activités», a, pour sa part, certifié Amar Takjout, représentant de la Fédération du textile, qui a pris part aux travaux de cette commission. Joint par téléphone, ce responsable explique que les secteurs de l’éducation, de la santé, des transports, pour ne citer que ceux-là, ont été pris en considération. «La commission, composée d’experts et de médecins spécialisés dans la médecine du travail, a pris le soin de traiter toutes les catégories de métiers en vue de les classifier selon le degré de pénibilité», a-t-il affirmé, précisant qu’il y a des métiers de haute pénibilité manuelle, morale et d’autres liés à la radioactivité. Notre interlocuteur a fait savoir que la commission a instauré un barème sur la base duquel sera défini le départ à la retraite anticipée. «Le nombre de points pour chaque poste de haute pénibilité permet de gagner une année ou deux sur l’âge de la retraite», a expliqué notre interlocuteur. Il convient de rappeler également que le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, M. Madjid Sidi Saïd, avait affirmé, à l’occasion de l’installation de la commission, que cette instance sera chargée de proposer une liste de métiers à haute pénibilité, de préciser exactement la durée minimale d’exposition de ces derniers et les conditions permettant l’abattement de départ à la retraite, conformément à la législation en vigueur.

La commission est composée de représentants des ministères du Travail et de la Santé, de la Direction générale de la fonction publique et de l’Office national des statistiques (ONS), de professeurs de la médecine du travail, de chefs de services hospitalo-universitaires et d’experts désignés par la tutelle. Il s’agit d’une commission intersectorielle comprenant des experts qui a été chargée de mener des travaux techniques et scientifiques et habilitée à consulter les secteurs concernés, les partenaires socioéconomiques et les syndicats des travailleurs et d’employeurs agréés. Ce qui fut fait et longuement élaboré, puisque la finalisation de la liste des métiers à haute pénibilité a nécessité près de deux années.

Salima Ettouahria