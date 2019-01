Récoltes de céréales endommagées à Constantine : Des indemnisations de plus de 10 millions de DA

La Caisse régionale de mutualité agricole de Constantine (CRMA) a alloué une enveloppe financière de plus de 10 millions de dinars au titre de la campagne agricole 2017-2018 pour indemniser les céréaliculteurs assurés dont les récoltes ont été endommagées par les incendies, a-t-on appris hier auprès du directeur de cette structure Mourad Bendada. L'opération d'indemnisation a concerné 21 agriculteurs adhérant à cette filière agricole, dont les champs ont été endommagés par des incendies enregistrés durant les mois de juin et de juillet derniers, a précisé à l’APS le même responsable. La superficie affectée par les incendies durant la récente saison estivale a été estimée à 172,5 ha dont 83,35 ha de blé dur, 55,75 ha de blé tendre et 20, 95 ha d'orge, en plus de 9,5 ha de pailles et 2,5 ha d’avoine, a détaillé le même responsable. La commune la plus touchée par ce phénomène naturel est celle d’El Khroub (Sud de Constantine) où 49,5 ha parmi la surface globale ont été incendiés appartenant à six agriculteurs, a souligné le même responsable. La commune d’Ain Smara (Sud Ouest de Constantine) vient en seconde position et a recensé 46,5 hectares qui ont été la proie des flammes durant la même période, tandis que 29,5 et 20 hectares ont été dénombrés respectivement dans les localités d’Ouled Rahmoune et de Messaoud Boudjeriou, ajoute M. Bendada. La localité de Beni H’midene, située dans la zone Nord -Ouest de Constantine a enregistré de son coté 12,5 ha de céréalicultures décimés, 9 ha ont été signalés à Didouche Mourad, 3 ha dans la commune d’Ain Abid et enfin 2,5 autres ha dans la localité de Hamma Bouziane, a-t-il encore détaillé. Le nombre d'agriculteurs assurés à la CRMA de Constantine est de 2.968 fellahs toutes cultures confondues, dont 98 % représentent la catégorie des céréaliculteurs, a-t-on rappelé des services de la CRMA.