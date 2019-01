Légumineuses alimentaires et fourragères : Optimiser la production

Une rencontre visant à promouvoir la contribution des jeunes chercheurs informaticiens au processus de revégétalisation des sols arides est en préparation à l'Université d'Oran-1 Ahmed Benbella, a-t-on appris hier des organisateurs. «Il s'agit d'une journée d'étude ayant pour but, à terme, d'élaborer des solutions informatiques au profit du secteur agricole national», a précisé à l'APS Abdelkader Bekki, directeur du Laboratoire de biotechnologie des rhizobia et amélioration des plantes (LBRAP). L'initiative permettra aux deux laboratoires partenaires (LBRAP et Informatique) d'explorer des pistes de recherche à même d'aboutir à «la création d'un outil de modélisation tenant compte des variations dans l'espace et dans le temps», a expliqué M. Bekki. Un programme informatique spécifique aux sols algériens facilitera ainsi la connaissance des conditions à réunir pour l'optimisation de la production des légumineuses alimentaires et fourragères, en fonction du climat et de la nature du sol considéré, a-t-il soutenu. L'impact escompté s'étend également à la prévention phytosanitaire, sachant que le futur logiciel anticipera les éventuelles pathologies cryptogamiques (champignons) et bactériennes. La rencontre donnera aussi le ton à un nouveau plan d'action misant sur «la fédération des efforts et des moyens de différents laboratoires de recherche de l'Université d'Oran pour des projets scientifiques utiles au développement économique du pays», a-t-on souligné.