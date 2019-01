Peste des petits ruminants : circonscrire la contagion

Le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs (FNE), Mezroua Belkacem, a demandé, hier, aux pouvoirs publics, de venir en aide aux éleveurs, afin qu’ils ne subissent pas les conséquences collatérales de l’épidémie de la peste des petits ruminants.

La nature de la subvention que demande M. Mezroua, concerne les quotas de l’orge subventionnée par l’Etat et distribuée par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Ces quantités devraient «être fournies en quantités suffisantes».

C’est à travers «l’aide directe destinée aux éleveurs» que les autorités peuvent empêcher ce que M. Mezroua a qualifié de «parasites». Des personnes indélicates cherchant à profiter de la crise pour s’emparer frauduleusement des indemnités que l’Etat à consacrée au profit des éleveurs.

«La volonté politique de subvention des éleveurs existe, mais le flou entoure les mécanismes d’indemnisation annoncés» a déclaré à cet effet M. Mezroua, en ajoutant «que la fraude soupçonnée chez certains éleveurs crée d’autres obstacles qui nuisent à la profession « et freinent ainsi l’action des autorités publiques.

Le vice-président de la FNE, a expliqué que l’apparition des maladies épizootiques (fièvre aphteuse et peste des petits ruminants) était le résultat de plusieurs facteurs qui ont conduit à la perte du cheptel dans plusieurs wilayas.

Il a d’abord attribué la responsabilité aux éleveurs, qui «par leur silence ont contribué à la propagation de cette épidémie».

Un silence dû, selon lui, «à la crainte d’une absence d’indemnisation au cas où leur cheptel est contaminé». Un silence qui s’est vite dissipé, explique-t-il après, la visite qu’a effectué le ministre de l’Agriculture à Djelfa, et dans laquelle il a rappelé les mesures prises par son département afin de maîtriser la situation et prévenir la propagation de cette maladie, en premier lieu, l’indemnisation.

M. Mezroua, a déclaré que cette épidémie, inconnue jusque là en Algérie «peut être attribuée aussi aux réseaux de la contrebande transfrontalière».

Concernant le vaccin dont l’arrivage est annoncé en ce mois en cours, le vice-président de la FNE s’est dit «sceptique» quant à une arrivée rapide du traitement et estimé que «cette opération pourra aller jusqu’au mois de mars, vu les difficultés rencontrés dans de pareilles situations de propagation épidémique «.



Les indemnités octroyées par l’État concerneront même les cheptels non assurés



A une question sur l'impact chiffré causé par cette épidémie, le vice président de la FNE dira que «les pertes dépasseront de beaucoup les chiffres annoncés par la tutelle». Ceci, compte tenu des vastes territoires sur lesquels se déplacent les éleveurs, ainsi que «le manque d’expérience des vétérinaires face à une telle situation» a expliqué notre interlocuteur, soulignant que ces facteurs, ont rendu difficile de fournir des renseignements précis sur l’évolution et la propagation de la peste des petits ruminants par les autorités, a-t-il avancé. Ce dernier a tenu à expliquer que «même si les effets de cette situation seront encore visibles le mois de ramadan prochain, cette maladie n’affectera pas les marchés des bovins à prochaine fête de l’Aid, «car les moutons destinées au vente et au sacrifice sont ceux nés en printemps dernier, avant l’apparition de cette maladie, et donc non affectés de cette épidémie» a-t-il affirmé partant du constat que cette épidémie «touche les petits ruminants de moins de deux mois». S'agissant du contrôle vétérinaire du cheptel, M. Mezroua a évoqué les mesures prises pour intensifier le contrôle sur le mouvement de tous les ovins à l’intérieur et à l’extérieur du pays, outre la décision de fermeture temporaire des marchés de bétail et le contrôle de leur déplacement. Toutefois, il a reconnu que c’est aux éleveurs de jouer un rôle essentiel dans la limitation de la contagion et ce en procédant à une mise en quarantaine des animaux atteints, et surtout à la protection du cheptel. «Les éleveurs doivent déclarer et signaler tous les cas» a-t-il insisté. M. Mezroua a regretté par ailleurs, le fait que la Fédération ne regroupe en son sein que 16.000 membres dans 28 wilayas. Il a noté en outre que cette filière qui garantit 400.000 postes d’emploi, est «instable» en ce moment. «Il faut agir au plus vite et sensibiliser les éleveurs à travers les médias pour sauver au mois 11 métiers liés à cette filière».

Il a rappelé dans le même contexte, que le président de la Fédération nationale des éleveurs, M. Djillali Azzaoui, a déclaré à la presse que les indemnités octroyées varient entre trois millions de centimes pour la brebis et mouton, 2 millions pour le mouton âgé d’un an, 1 million pour les agneaux de moins de six mois, et 4.000 DA pour les chèvres. Ces indemnités seront octroyées aux éleveurs «même en l’absence de documents justifiant l’assurance du cheptel» a-t-il dit.

A signaler que l'Algérie possède un cheptel de 28 millions de têtes ovines et 4 millions de têtes bovines.

Tahar Kaidi