Nouvelles de Tizi ouzou, Enseignement supérieur : 10.000 places pédagogiques supplémentaires

Page animée par Belkacem Adrar

Le wali s’est rendu sur le chantier de relance du projet de réalisation de 10.000 places pédagogiques au pôle universitaire Tamda.

Dans le cadre du suivi de la réalisation des projets, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a effectué mercredi passé une visite de travail et d'inspection au nouveau pôle universitaire de Tamda, dans la commune d’Ouaguenoun, une vingtaine de kilomètres au nord-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Accompagné du représentant de l’APW, Mohamed Achir, le recteur de l’université Mouloud Mammeri, les directeurs de l’Exécutif concernés et les cadres du secteur universitaire, le wali a entamé sa visite par inspecter le projet de réalisation de 2.700 places pédagogiques dont la réception est prévue dans un mois. Sur place,

M. Chater a demandé aux responsables de l’université de procéder dans les meilleurs délais à la mise en place de tous les équipements indispensables pour l’exploitation des 10.000 places pédagogiques, dont la réalisation est en souffrance. Le wali instruit également le directeur local des équipements publics afin de procéder le plus rapidement possible à l’élaboration des cahiers des charge en vue d’engager cinq entreprises pour relancer le chantier de réalisation de ce nombre important de places pédagogiques dont la réalisation a accusé un énorme retard. Il a en outre insisté pour que la réalisation de la totalité de ces 10.000 places pédagogiques se fasse dans une année au plus tard en vue d’assurer de meilleures conditions de scolarité aux étudiants de ce nouveau pôle de l’UMMTO qui est composé de 25.000 places pédagogiques, dont 15.000 sont déjà achevés ; 2.700 places seront mis incessamment à la disposition de l’université d’ici un mois au plus tard, selon les fermes instructions du wali. Ce dernier a été également ferme concernant la réalisation des 10.000 autres places pédagogiques de ce projet dont le taux d’avancement global des travaux est de l’ordre de 28% seulement, d’où d’ailleurs la décision qui a été prise de résilier le contrat avec l’entreprise qui était en charge de leur réalisation.

Pour la bibliothèque centrale et l’auditorium de ce grand pôle universitaire, dont les travaux de réalisation tirent à leur fin, le wali a ordonné aux responsables de l’UMMTO de les mettre à la disposition des étudiants et des enseignants dans un mois. Lors de cette sortie sur terrain pour s’enquérir de la situation des projets inscrits à l’indicatif du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le premier responsable de l’Exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou a également visité les chantiers de réalisation de projets des résidences universitaires de 3.000 lits dont les travaux sont en phase finale. Sur les lieux, l’entreprise chargée des VRD s’est engagée à achever les travaux dans un délai ne dépassant pas un mois. La direction des œuvres universitaires Tamda (DOUT) s’occupera quant à elle de l’équipement de cette structure d’hébergement en matériel nécessaire. La DOUT a été invité par le premier magistrat de la wilaya à saisir dans les meilleurs délais sa tutelle pour l’acquisition de tout le matériel du bloc-cuisson et 2.000/4.000 lits, 1000/3000 lits et celle de 4000 lits. Lors de cette visite d’inspection, les bureaux d’études ont été instruits à l’effet de prévoir l’énergie solaire et équiper les nouvelles structures avec des lampes LED et la direction locale des équipements publics (DEP), quant à elle, doit préparer la fibre optique avant l’achèvement des travaux de VRD.

Profitant de cette visite du travail et d’inspection qui intervient en pleine célébration du nouvel amazigh, Yennayer 2969, Abdelhakim Chater a présenté aux étudiants et étudiantes ainsi qu’aux enseignants et les différents personnels de l’UMMTO ses meilleurs vœux de réussite et de prospérité à l’occasion de cette fête nationale. Les hôtes du wali qui ont fortement apprécié sont geste « significatif et symbolique » ont exprimé leurs satisfactions quant à l’amélioration des conditions d’hébergement et de restauration.

Emploi

18.000 placements en 2018



17.958 emplois ont été créés durant l’année 2018 dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon les statistiques rendues publiques par l’agence de l’emploi de la wilaya de Tizi-Ouzou (AWEM) sur ce nombre, 15.536 représentent les placements réalisés par l’Agence de wilaya de l’emploi dans le cadre du marché classique de l’emploi et 2.422 dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA). En plus de ces placements classiques et CTA, l’AWEM de Tizi-Ouzou a également placé quelques 2.035 demandeurs d’emploi au titre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). Concernant l’offre d’emploi, l’AWEM a enregistré durant cette même année 19 024 offres, dont 2.256 offres sont toujours disponibles pour différentes raisons, dont entre autres le manque des profils de certaines offres et le refus de postuler à certaines offres, notamment celles du secteur du BTPH. Quant aux demandes d’emploi enregistrés durant la même période elles s’élèvent à pas moins de 59 132 demandes, dont 32 504 sont toujours disponibles.

Selon ces mêmes statistiques de l’AWEM, durant l’année 2018 il a été procédé à la permanisation de 531 personnes ayant a été placées dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). Les secteurs demandeurs d’employés, selon les mêmes statistiques, sont le BTPH avec une offre de 7.120 postes, l’industrie avec 5.329 postes, les services avec

6.504 postes et l’agriculture avec

172 postes. Pour cette année en cours, la priorité sera donnée au placement des personnes qui ont des contrats DAIP pour les offres du marché classique et les contrats de travail aidé (CTA), au terme desquels l’entreprise employeuse est tenue de titulariser le titulaire du contrat. Les entreprises refusant de répondre à cette exigence seront automatiquement exclues de tous les avantages fiscaux et parafiscaux accordés par l’Etat en contre-partie de ces placements. Elles seront aussi privées de tous recrutement par le biais des agences d’emplois dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA) dont une partie du salaire du titulaire est assurée par l’Etat.

Une caravane d’artisans à Khenchela



Une caravane composée de plusieurs artisans et artisanes de la wilaya de Tizi-Ouzou s’est rendue mercredi dernier à la wilaya de Khenchla pour promouvoir les différents produits de l’artisanat local auprès des habitants de cette wilaya. Le coup d’envoi de cette caravane organisée dans le cadre des festivités de célébration du nouvel an amazigh, Yennayer 2969, a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, en présence du vice-président de l’APW, Kamel Ouguemat, ainsi que le directeur local du Tourisme et de l’artisanat, Rachid Ghedouchi, et les cadres du secteur de l’artisanat.

Les artisans et artisanes composant cette caravane présenteront dans le but de les promouvoir, différents objets produits de l’artisanat local dont regorge la wilaya de Tizi-Ouzou.

Transport

Ouverture d’un centre de formation privé

Un centre de formation pour l'obtention d'un brevet professionnel de conducteur de transport de personnes et de marchandises a ouvert ses portes mercredi dernier dans la commune de Tizi-Rached, une vingtaine de kilomètres au sud-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Fruit d’un investisseur privé, ce centre d’apprentissage de la conduite des transports en commun et de marchandises a été inauguré par le premier magistrat de la wilaya en présence du représentant de l’APW, le directeur local des transports, le chef de daira et P/APC de ladite commune. Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater a salué l’initiative de cet investisseur privé qui a décidé d’investir dans la formation et l’apprentissage au profit des personnes désirant devenir conducteur de transport de personnes et de marchandise, une formation dont a tant besoin notre pays pour réduire les accidents de la route qui provoquent chaque des victimes, des morts et des blessés.

Accident de la circulation

2 morts et 2 blessés à Dra Ben Khedda

Deux personnes ont été tuées et trois autres blessées dans un accident de la circulation survenu dans la matinée d’hier sur la RN 12 à hauteur du lieudit les «Toumi», commune de Draâ Ben Khedda, une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, apprend-on de la cellule de communication de la Protection civile.

La collision entre deux fourgons tollés et un véhicule léger est survenue aux environs de 06 heures, selon les indications fournies par notre source. Une femme de 32 ans et un homme de 34 ans sont décédés, alors que trois hommes âgés respectivement de 23, 37 et 52 ans sont blessés. Les deux personnes ayant succombé et un des trois blessés ont été évacués au CHU Nedir Mohamed par les ambulances de la Protection civile de la ville de Draâ Ben Khedda, tandis que les deux autres blessés ont été transférés à la policlinique de la même ville.

Lors de cette opération de secours, la Protection civile a mobilisé trois ambulances et pas moins de 22 agents d’interventions, a par ailleurs indiqué notre source.

Aïn Zaouïa

Démantèlement d’une bande de faux monnayeurs

Les services de police de la Sûreté semi-urbaine d’Ain Zaouia, une trentaine de kilomètres au sud du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou ont réussi au courant de la semaine écoulée à démanteler un réseau de faux monnayeurs sévissant au niveau de la même localité, et à mettre hors d'état de nuire une bande de faux monnayeurs, composée de 09 individus, dont deux femmes, au niveau de la localité de Ain-Zaouia, suite à un renseignement faisant état de la circulation de fausse monnaie étrangère, à savoir l'euro, dans la région,

a-t-on indiqué de même source.

Une somme de 2.000 faux euros en coupures de 100 euros, 32 dinars et six portables ont été saisis lors de cette opération de démantèlement de ce réseau dont les neuf membres sont tous originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment de Bounouh, Ain Zaouia, Mechtras et Draa

El-Mizan.

Les membres de cette bande devaient être présentés hier au parquet prés le tribunal de Draa El Mizan, a-t-on fait savoir.