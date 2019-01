Village de Tiza : Un Yennayer particulier au

Une ambiance des grands jours caractérise depuis samedi le village de Tiza des hauteurs de la commune d’Ammal (environ 30 km à l’Ouest de Boumerdes), à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2969) dont les festivités devraient se poursuivre une semaine durant, à l’initiative de l’association culturelle locale "Thafath N’Tiza". En dépit des pluies et du froid glacial régnant dans ce village de montagne où vivent près de 3.000 âmes, les jeunes de l’association, soutenus par les habitants n’ont pas ménagé leurs efforts pour la mise au point du programme des festivités. Tout en parant leur village de ses plus beaux atoûts pour l’accueil de ses nombreux invités, venus très nombreux à la cérémonie d’ouverture des festivités lancées officiellement en présence des autorités locales et de la présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Fafa Si Lkhdar Zerrouki, une parade reflétant les us et coutumes de célébration de Yannayer à travers les époques sillonnait les ruelles du village. Aussi, des expositions multiples mettant en exergue le patrimoine amazigh sous toutes ses formes, l’artisanat de la région (poterie, sculpture, vannerie), son art culinaire et différents produits du terroir local, des instruments de musique, une foire du livre amazigh, des dessins à l’huile et des toiles de peinture mettant en exergue des scènes de la vie rurale, ont été abritées par les places principales du village, agrémentées à l’occasion de fresques murales aux mille couleurs chatoyantes. Un défilé d’habits traditionnels amazighs, animé par des enfants a, également, sillonné le village, outre des exhibitions folkloriques et des tournois sportifs. Une excursion a été également organisée au titre de la promotion du tourisme de montagne. A noter que ces festivités de Yennayer sont actuellement en cours à travers toutes les communes de la wilaya, dont notamment la maison de la culture du chef-lieu de Boumerdes, où des expositions, des soirées poétiques d’expression amazighe, des représentations théâtrales, et des conférences thématiques, notamment, seront animées tout au long de cette semaine.

Parallèlement à ces festivités multiples, la commune de Beni Amrane a vu le lancement d’une opération de mise en terre de 2.969 plants d’oliviers pour célébrer le nouvel an amazigh 2969. Selon ses organisateurs, cette opération singulière profitera à 12 villages (à raison de 250 plants chacun) des communes de Beni Amrane, Souk El Hed, Thenia, Tidjelabine, Bouzegza Keddara, et Afir.