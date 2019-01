Prix de la meilleure pièce théâtrale à Tizi Ouzou : Six productions en compétition

Six productions participent au concours de la meilleure pièce théâtrale lancé par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche du directeur de cet établissement culturel, Farid Mahiout. Cette compétition, née d’une proposition du comité artistique du Théâtre Kateb Yacine, vise, a indiqué à l’APS ce responsable, à encourager la création dans le quatrième art. "Nous voulons, à travers ce concours, motiver les troupes théâtrales locales à produire davantage et insuffler ainsi une dynamique de production dans le quatrième art", a-t-il ajouté. En 2018, pas moins de 13 générales ont été présentées sur les planches du théâtre régional de Tizi-Ouzou qui a aidé les troupes qui les ont produites avec son encadrement technique, a indiqué M. Mahiout. "Les troupes théâtrales locales sont prolifiques, nous avons donc pensé à les encourager avec ce concours qui coïncide avec la célébration du nouvel an amazigh Yennayer 2969", a-t-il souligné. Ce concours, selon son règlement intérieur, est destiné aux associations et coopératives théâtrales de la wilaya de Tizi-Ouzou, et concerne des pièces, pour adultes et/ou enfants, produites en 2018. Les résultats de cette compétition culturelle, dont l’évaluation des productions est soumise à un jury professionnel présidé par le metteur en scène Farid Sellami, seront proclamés mardi prochain, a indiqué le même responsable. La pièce qui sera sélectionnée comme étant la meilleure production de l’année 2018 sera projetée au théâtre de Tizi-Ouzou et bénéficiera d’un programme de diffusion, pour cinq spectacles, qui sera pris en charge par ce même établissement culturel, a indiqué M. Mahiout, avant de rappeler qu’en 2018 le théâtre régional Kateb Yacine avait décroché quatre prix : deux au festival national du théâtre professionnel (TNA d’Alger) où il avait participé avec la pièce "Juba II", dont le texte et la mise en scène sont signés Lyes Mokrab, et qui a réussi à décrocher les prix de la meilleure musique, attribué à l’artiste Djamel Kaloun et du meilleur texte, remporté par Lyes Mokrab. Les deux autres prix ont été remportés au Festival national du théâtre amazigh de Batna avec la pièce "Célibattantes", texte et mise en scène Abderahmane Houche, Il s’agit de la meilleure scénographie signée Habel El Boukhari et de la meilleure interprétation féminine pour Zoulikha Talbi.