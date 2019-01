Tissemsilt : semaine du patrimoine culturel amazigh

Le coup d’envoi de la deuxième édition de la semaine du patrimoine culturel amazigh a été donné, dimanche, à la bibliothèque publique "Yahia Bouaziz" de Tissemsilt, et ce dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh. L’ouverture de cette manifestation a été marquée par l’organisation d’une exposition de livres consacrée au patrimoine amazigh, mettant en avant les plus importants ouvrages références ayant abordé la culture et l’histoire amazighe en Algérie. Lors de cette manifestation d’une semaine, une exposition de plats populaires locaux préparés à l’occasion de la célébration de Yennayer est également prévue, notamment le couscous, la "rechta" et le "merdoud", outre une exposition de tapis traditionnels, d’ustensiles en argile, en cuivre et en céramique, produits par des artisans de la région. Des conférences sur le patrimoine culturel amazigh sont également au programme de cette manifestation et seront animées par des professeurs universitaires spécialisés, en plus d’ateliers de dessin et de lecture destinés aux enfants scolarisés, selon les organisateurs. Par ailleurs, des rencontres sur la poésie classique et le melhoun, en relation avec l’événement, sont également prévues, et ce avec la participation de poètes locaux, en plus de l’organisation d’une fête pour les enfants des classes d’apprentissage de la langue amazighe. La fête comprend des représentations culturelles, des chansons du terroir, ainsi que des contes populaires. De nombreuses autres activités culturelles sont également prévues au niveau des antennes de la bibliothèque principale, à l’instar de celles d’Ouled Bessam et Khemisti. L’objectif de cette manifestation est de mettre en exergue les us et les coutumes en relation avec la célébration de Yennayer dans la wilaya de Tissemsilt et d’inculquer aux enfants et aux jeunes de la région l’héritage culturel amazighe, indique la même source.