À travers 94 toiles : Le plasticien Mourad Guermit raconte yennayer

Raconter Yennayer, le nouvel an amazigh, au moyen de toiles est l'ingénieuse idée trouvée par le jeune plasticien, Mourad Guermit, pour mettre en exergue les différents aspects qui caractérisent la célébration de cette fête dans la région de Médéa. Une collection de 94 toiles, toutes dédiées à cet évènement, est exposée jusqu'au 16 janvier courant, à la maison de la culture Hassan-el-Hassani de Médéa, dans le cadre de la semaine du patrimoine amazigh, organisée par la direction de la culture. Pour mettre sur pied cette exposition, le jeune plasticien va se consacrer, durant toute une année, à la réalisation de la collection, dont il est "fier du résultat". Les longues et pénibles heures de travail passées à consulter des archives photos ou de vieilles illustrations, à réaliser des croquis, avant d'entamer l'étape de conception des œuvres, méritaient, selon Mourad Guermit, un tel sacrifice. Un défi que le jeune plasticien s'est employé à relever, malgré le volume des œuvres à réaliser, d'autant plus qu'il s'agissait d'une première expérience menée dans ce domaine et qu'il tenait à cœur de réussir, eu égard à la particularité du sujet traité. Sa collection est scindée en plusieurs thèmes qui abordent les pratiques en vogue dans la région, l'ambiance de fête en ville et au sein des familles, alors que d'autres toiles ont trait au travail de la terre, aux produits agricoles qui constituent la richesse des gens, l'activité artisanale, mais également des scènes de décors qui mettent en relief l'architecture ancienne, notamment les maisons traditionnelles, de façon à permettre au visiteur de revivre, au fil des toiles, cette atmosphère de fête. Chaque toile raconte une histoire ou un évènement, sans ordre chronologique, laissant le soin au visiteur de découvrir, par lui-même, les différents formes de célébration de Yennayer, d'imaginer l'ambiance qui régnait à l'intérieur des foyers, la joie des enfants, le travail de préparation réalisé par les mères de famille, à la veille et pendant la célébration du nouvel an amazigh, de sentir l'animation fébrile qui caractérisait nos champs, notamment lors de la période des labours semailles, et pleins d'autres aspects qui font référence à l'évènement.