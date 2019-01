Lancement en 2019 d’ateliers de recherche : Approfondir les études sur les époques historiques

Des ateliers de recherche pour approfondir les études sur les époques historiques et les symboles de la culture amazighe seront lancés, cette année, dans le cadre de la poursuite des efforts pour la promotion du patrimoine social et culturel amazigh, a annoncé, dimanche à Naâma, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad.

Intervenant, lors d’une rencontre sur "la dimension historique et sociale de la fête de Yennayer", animée par des chercheurs universitaires, dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh, Si El Hachemi Assad a souligné que le HCA accompagnera des chercheurs universitaires spécialistes en linguistique, en anthropologie, en traduction et en philologie pour élaborer des projets de recherche portant sur les variations locales de l’écriture locale et les choix de la transcription de tamazight dans le but de donner une bonne place au Tifinagh. Si El Hachemi Assad a abordé les efforts du HCA à promouvoir les variétés de tamazight propres à chaque région du pays, mettant l’accent sur l’édition de plusieurs publications, d’applications numériques, de dictionnaires thématiques et de traductions dans ce domaine. Il a également fait état d’un programme de publications conjoint avec le ministère de l’éducation nationale et l’Office national de lutte contre l’analphabétisme et de l’enseignement des adultes (ONEA) pour l’enseignement de tamazight et sa généralisation à toutes les classes d’établissement scolaire et d’alphabétisation. Par ailleurs, le même responsable a annoncé l’élaboration de messages et annonces audio et multimédia en tamazight destinés aux usagers d’Air Algérie, de la SNTF et le Métro d’Alger et ce, en partenariat avec le ministère des Travaux publics et des Transports. Il sera question également de la généralisation de l’utilisation des caractères en Tifinagh sur les façades des édifices publics et sur les affiches. Par ailleurs, le Secrétaire général du HCA a fait état de la fin des travaux de la commission du concours national chargée de définir les caractéristiques de la statue d’Aguelid Massinissa, qui sera érigée dans la commune d’Alger-Centre. Les résultats des travaux de cette commission constituée d’historiens spécialistes de l’époque Numide seront annoncés la semaine prochaine. Par ailleurs, le HCA lancera d’autres importants projets en 2019 dont la généralisation de l’expérience d’ouverture d’instituts de langue amazighe, le lancement d’un master, spécialité traduction tamazight-arabe à l’Ecole supérieure des enseignants d’Alger et Ouargla, aux instituts des wilayas de Tamanrasset et Adrar. Dans ce contexte, il a signalé que l’enseignement de tamazight se déroule actuellement au niveau de 4 instituts, soit un effectif de 3.246 étudiants en licence, 110 en master et 27 en doctorat. En outre, des sorties pédagogiques d’universitaires seront encadrées par un spécialiste du HCA pour collecter des données sur tamazight à travers le pays. Il s’agira de passer des conventions de prise en charge du legs culturel et archéologique amazigh avec des universités du pays dont le centre universitaire de Nâama, a-t-il ajouté. Si El Hachemi Assad a salué la volonté de l’Etat de réhabiliter et promouvoir les composantes de l’identité amazighe, "socle de l’unité nationale". Il a appelé à l’attachement aux constantes de l’identité nationale qui sont l’arabité, l’amazighité et l’islam " pour renforcer les rangs du peuple algérien pour faire face à tout ce qui touche à la sécurité et à la stabilité de notre pays". Lors de sa visite dans la wilaya de Nâama, le SG du HCA a assisté à une partie des activités culturelles et artistiques à l’occasion de la célébration de Yennayer.

,Il a également visité des établissements scolaires et de formation et d’enseignement professionnels.