Recueil de poèmes de Didi M’hamed : Du nationalisme en poésie

Le poète Didi M’hamed a édité un recueil de poèmes en arabe aux éditions de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, intitulé «Hikem Wattania … Elizaa we elkarama» (Adages locaux… Fierté et Dignité).

Dans ce recueil de poèmes de 46 pages, le poète aborde plusieurs sujets qui font la relation entre l’homme et sa patrie, en évoquant cette liaison étroite dans les différents chapitres, entre autres : «l’amour de la patrie», «le devoir», «l’engagement», «la victoire» et «l’hymne national» ainsi que d’autres chapitres qui font allusion au nationalisme et au patriotisme.

Le style poétique se démarque par la constance de l’idée et la simplicité des termes, qui sont accessibles à tout un chacun. En page 38, le poète évoque explicitement la politique du colonialisme sur le sol algérien en ces termes : « (…) a vécu un siècle et trente à ravager, a fait entrer la guerre...». Par ailleurs, le poète a mis en exergue le dévouement des algériens face au colonialisme : «a élevé l’arme de l’engagement en mettant la limite pour se martyriser en obéissant à l’ordre de Dieu le plus glorieux», peut-on lire en page 39.

Le poète parle beaucoup de l’Algérie et de l’amour des nationalistes pour la patrie qui ont sacrifié leur vie pour hisser l’emblème national, précisant que c’est grâce à Dieu et à ces personnes fidèles que l’Algérie est debout.

L’auteur a à son actif une vingtaine de chansons chaâbi, un Cdrom regroupant 18 poèmes chaâbi et deux livres édités à l’occasion «d’Alger capitale de la culture» ainsi qu’une émission à la radio El Bahdja intitulée «ki lbareh, ki lyoum».

Hichem Hamza



« Hikem Wattania … El izaa wa el karama» de M’hamed Didi, éditions ONDA, 46 pages.