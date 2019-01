Najat Ahmed Abdeslam, cinéaste sahraouie : « Le statut d’Apatride est à double tranchant »

Rencontrée, à l’occasion de la neuvième édition du festival international du cinéma d’Alger (FICA), lors de la projection de son film, Bidun Hawiya (sans identité), la cinéaste sahraouie Najat Ahmed Abdeslam revient, dans ce bref entretien, sur la problématique de l’apatride et la question de l’identité.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser ce film ?

Nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment d’ordre financier. «Bidun Hawiya» est un auto-financement. J’ai fait des recherches pendant quatre ans, il faut avouer que l’administration espagnole ne m’a pas rendu la tâche facile du moment que le film ne donne pas une bonne image à sa politique. J’ai recueilli d’énormes données et informations de la part des autorités espagnoles, sans pour autant avouer l’objectif de mes recherches. J’ai par la suite sillonné l’Europe à la recherche de mes compatriotes, et j’ai effectué plusieurs visites aux camps de réfugiés pour récolter des témoignages.



Votre film a-t-il été accepté et diffusé dans d’autres festivals dans le monde ?

J’ai rencontré d’énormes entraves pour le présenter dans les festivals internationaux, notamment espagnols. Juste un seul festival espagnol a programmé mon film, c’était aux Iles canaries du moment où ils soutiennent la cause du peuple sahraoui.

Mon film a été projeté à la 13e édition du festival cinémas d’Afrique à Lausanne, au FiSahara et au FICA dont je remercie les organisateurs dévoués à la justesse de notre cause depuis ses débuts. J’espère que «Bidoun Hawiya» connaîtra plus de visibilité dans d’autres pays, pour faire connaitre la légitime lutte identitaire du peuple sahraoui pour recouvrer sa souveraineté.



La problématique de l’apatride est-elle assez connue chez le peuple sahraoui ?

Non, beaucoup de sahraouis ignorent cette situation. J’espère que ce film contribuera à faire connaitre la gravité du statut d’Apartide (personnes dépourvues de nationalité légale). Certes, ça nous donne la liberté de circulation et de travail, mais dans l’avenir, cette situation pourrait nous être nocive en cas de référendum. Il y a une clause dans le statut d’apatride qui oblige à renoncer à la nationalité sahraouie au cas de vouloir porter la nationalité espagnole, une arme à double tranchant que l’Espagne pourrait utiliser si elle aide le Maroc.

Entretien réalisé par : Kader Bentounès