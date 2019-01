Éboueurs : Ce sont aussi des humains

Nettoyer les quartiers, balayer les rues, collecter les ordures, tel est le travail assuré quotidiennement par les agents de propreté, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse chaud, pendant les vacances, les jours fériés, etc.

Par tous les temps et en toutes circonstances, les éboueurs sont là pour assurer la propreté de l'espace public qui demeure une priorité pour la ville. Pourtant, malgré l'importance de leur métier pour l'environnement et notre bien-être quotidien, ils restent sous-estimés au regard de la société. «Je travaille en tant que balayeur depuis six ans maintenant. Les gens ne sont pas tous sympas avec nous. Certains nous traitent comme des moins que rien, d'autres nous ignorent complètement. Seule une toute petite minorité d'habitants nous parle comme des humains», déclare Saïd, un balayeur dans un des quartiers de la place du 1er-Mai.

Il n’avait pas encore terminé la phrase, qu’un enfant, accompagné de sa mère, balance l'emballage d'un jus qu'il vient de terminer sur le trottoir tout juste balayé. Cela ne semble pas gêner la maman qui n'y prête aucune attention. Une indifférence totale qui vire à l’incivilité ! «C'est la forme de dévalorisation dont nous souffrons le plus souvent. Personne ne considère le travail que nous faisons, au point que nous ne pouvons même pas protester contre un geste pareil», nous dit-il avec amertume. «Si j'avais eu la chance de faire des études, les choses auraient été bien différentes. Je n'avais, malheureusement, personne pour m'orienter, j'ai vécu des situations très difficiles… mais la responsabilité m’a poussé à un emploi stable et honnête pour répondre aux besoins de ma petite famille. Je ne peux que remercier Dieu. Mais les gens ne voient en moi qu'un balayeur des rues sans aucune utilité. Je ne me sens pas respecté», ajoute-il.

Décidément, les mauvaises habitudes ont la peau dure ! Les éboueurs se retrouvent dans de mauvaises postures et pour cause l'insouciance, la démission totale du citoyen et surtout la non-considération du travail de ceux qui répondent toujours présents, lorsqu’il s’agit du respect du cadre de vie, du civisme, tout court.

La principale difficulté réside dans le manque de respect de certains usagers. Ceux qui laissent leurs déchets sur le trottoir au lieu de les jeter dans les bacs à ordures, mais aussi ceux qui dénigrent ou même insultent les éboueurs, ou leur reprochent d’être «payés à rien foutre». Mais Saïd estime qu’il fait un métier «utile au quotidien» dont il est fier : «Je me dis que c’est grâce à mon travail que la rue est propre, même si cela ne dure pas longtemps. Je me dis aussi qu’il existe des gens qui sont reconnaissants et qui me remontent le moral avec un simple mot gentil ou cette phrase : bonjour, merci pour ce que vous faites, ça me requinque.»

Dans un souci de justice et de bonne moralité, il est temps de reconsidérer ces jugements péjoratifs, car nos éboueurs méritent notre respect, notre gratitude et notre considération pour le travail titanesque qu'ils effectuent dans des conditions inhumaines et intolérables.



Une trentaine d’éboueurs bénéficient d’une omra à Ghardaïa



Les citoyens sont interpellés aux fins de faire preuve davantage de civisme. Les éboueurs ont droit à la dignité et au respect. C’est d’ailleurs ce qui a été souligné à Ghardaïa par des bienfaiteurs anonymes qui ont tenu à valoriser les efforts consentis par cette catégorie de travailleurs qui courent tous les risques afin de permettre à la population de vivre dans de bonnes conditions environnementales. Une trentaine d’éboueurs du ksar de Bounoura ont bénéficié, grâce à des donations de ces bienfaiteurs du ksar, d’un voyage vers les lieux saints de l’islam pour accomplir le petit pèlerinage (omra).

Cette action se veut un hommage et une reconnaissance de leur rôle et leur travail au service de la population, a indiqué, dimanche à l’APS, un habitant de Bounoura, Hadj Abdallah.

«À travers cette initiative, les donateurs anonymes ont tenu à valoriser les efforts consentis par cette catégorie de travailleurs pour permettre à la population de vivre dans de bonnes conditions environnementales», a-t-il souligné.

Par la même occasion, les jeunes du ksar de Bounoura ont décidé de travailler à tour de rôle, bénévolement, durant l’absence de ces éboueurs (un mois) et s’acquitter du ramassage et la collecte des ordures de la localité.

Des jeunes armés de pelles, de balais et frottoirs se donnent rendez-vous tous les jours pour collecter les ordures ménagères, balayer les rues et ruelles du ksar et ses environs, avant de se débarrasser de ces déchets sur des camions à benne-tasseuse mis à leur disposition par la commune. «Nos ressources sont limitées et nous ne pouvons pas prétendre faire un voyage vers les lieux saints de l’Islam et mon rêve inespéré d'une omra se réalise grâce à la générosité des bienfaiteurs et de la population. Un cadeau qui n’a pas de prix», a fait savoir un bénéficiaire de ce voyage, tout en remerciant les donateurs et bienfaiteurs anonymes du ksar.

De nombreux citoyens souhaitent que de telles actions caritatives se renouvellent, pour permettre aux travailleurs et éboueurs les plus démunis de se rendre à La Mecque.

