Comportement nutritionnel : La prévention dans l’assiette

Les temps et les styles de vie évoluent et les habitudes alimentaires changent avec. Les Algériens s'éloignent de plus en plus du régime méditerranéen pour aller vers une nourriture plus riche en graisses animales et en sucre.

Cela va de plus en plus, et tellement, vite que les nutritionnistes veulent attirer l’attention du consommateur à surveiller son régime alimentaire. Les différentes études menées par la Société algérienne de nutrition (SAN) démontrent les faiblesses du consommateur algérien en terme d’équilibre nutritionnel. Ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur la santé des Algériens qui sont de plus en plus victimes du surpoids ou de l’obésité, qui sont souvent le résultat d’une consommation incontrôlée, (excès de vitamines et/ou de protéines), conjuguée à une dépense énergétique réduite.

De plus en plus les citoyens consomment en dehors de chez-eux. Pour preuve, les pizzerias, les restos ou les fast-foods qui pullulent. Ces derniers qui enregistrent en particulier une grande affluence oublient par moment les règles élémentaires d'hygiène et imaginent, néanmoins, que leurs aliments sont encore sains.

Malheureusement, la plupart des aliments contiennent, naturellement, certains microbes et les aliments crus peuvent renfermer des agents pathogènes. Le problème risque de s'aggraver du fait que de nombreux aliments sont aujourd'hui élaborés dans le but de satisfaire les attentes du consommateur en termes de commodité et de fraîcheur (par exemple les produits surgelés). Ceux-ci nécessitent une manipulation minutieuse tout au long de la chaîne de distribution. D'autre part, la fréquentation assidue des comptoirs de restauration rapide et des buffets des réceptions, où les aliments sont fréquemment manipulés et réchauffés, semble la formule la plus prisée de nos jours, bien sûr à nos risques et périls.

Il faut dire que beaucoup de maladies sont apparues du changement des habitudes alimentaires des Algériens… Les médecins sont unanimes : le changement des habitudes alimentaires des Algériens engendre des maladies lourdes. Ils sont désormais plus exposés au cancer, aux crises cardiaques, au diabète, à l’hypertension artérielle... Une mauvaise alimentation et le tabac sont les deux facteurs principaux des 50% de cancer qui seraient « évitables », selon l’Organisation mondiale de la santé.

En Algérie cette maladie est la deuxième cause de mortalité avec un pourcentage de 21%, derrière les maladies cardio-vasculaires. Notre pays compte 50.000 nouveaux cas de cancer qui sont recensés chaque année, dont 1.500 enfants, soit une moyenne de 5 nouveaux cas/heure enregistrés chez les adultes, et 4 nouveaux cas/jour chez les enfants.

Plus de 12.000 malades meurent chaque année faute de prise en charge adéquate. 70% des traitements effectués aux patients ne sont entamés qu'au stade avancé de la maladie. Les principaux facteurs de risque des différents types de cancer se résument en la pollution, le tabagisme aggravé par la prolifération du faux tabac et notamment l’'exposition aux colorants industriels et le non-respect du dosage dans la fabrication des produits alimentaires.

Le contenu de nos assiettes peut constituer une arme efficace pour prévenir le mal et se protéger contre de nombreuses maladies.

R. S.