Meilleur intermédiaire en opérations boursières : BNP Paribas El-Djazaïr primée

Désigné meilleur intermédiaire en opérations boursières, pour la deuxième fois consécutive, BNP Paribas El-Djazaïr a été classée première sur la liste, suivie de l’IOB CNEP-Banque. À cette occasion, la Bourse d’Alger a organisé, dimanche dernier, une cérémonie de remise de trophée du meilleur IOB de l’année 2018, en termes d’activité boursière, en présence de la place financière. Première banque privée à avoir obtenu son agrément IOB, en juin 2011, BNP Paribas El-Djazaïr devait compléter ainsi son offre sur le marché financier algérien, à travers l’élargissement de ses activités à la négociation des titres pour le compte de ses clients ou pour son propre compte, sur le marché boursier via la Bourse d’Alger, et son offre de services financiers, de l’introduction en Bourse à la gestion de portefeuille. L’initiative de la Bourse d’Alger s’inscrit dans le cadre de l’encouragement des efforts déployés par les Intermédiaires en Opération de Bourse pour le développement de l’activité boursière, mais aussi pour développer l’esprit de concurrence chez l’ensemble des IOB. Filiale à 100% du Groupe BNP Paribas, leader européen des services financiers, BNP Paribas El-Djazaïr a vu le jour en 2002, avec l’ambition de déployer un important réseau d’agences dans notre pays. La banque est devenue, au fil du temps, l’une des banques importantes du secteur privé les plus actives en Algérie, à travers ses 71 agences en activité réparties dans une vingtaine de wilayas, en plus de 14 centres d’affaires. Une stratégie qui vise à accompagner l’effort de développement économique par l’accompagnement des entreprises, et une offre de services diversifiée, innovante et étudiée au profit de ces clients, particuliers (dont les Algériens résidant à l’étranger), et professionnels. Rappelons que les intermédiaires en opérations boursières sont des personnes morales agréées par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), pour exercer une ou plusieurs activités conformément aux dispositions du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, modifié et complété par la loi n° 03-04 du 17 février 2003. Un dispositif qui sera complété par le règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse. Le nouveau règlement est venu redéfinir les conditions de qualification des IOB, élargir les dispositions relatives aux règles de gestion de portefeuille sous mandat en mettant l’accent sur la mise en place des murailles avec les autres activités de l’IOB. Il redéfinit également les conditions et règles applicables à l’exercice des activités d’animation de marché, de contrepartie, de conseil en placement, de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises et l’insertion de certaines dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Une démarche conduite dans le cadre de la réforme du marché financier algérien.

D. Akila