Hier en cours d'échanges européens : Le Brent à plus de 60 dollars

Les cours du pétrole reculaient lundi en cours d'échanges européens, l'élan qui portait les cours depuis le début de l'année s'essoufflant alors que l'excédent commercial chinois a baissé en 2018, ravivant les craintes d'un ralentissement économique mondial. En début de soirée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 60,08 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 40 cents par rapport à la clôture de vendredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février cédait 44 cents à 51,15 dollars une heure après son ouverture. La Chine a vu le volume de ses échanges globalement progresser l'année dernière et devrait conserver sa position de première puissance marchande, a indiqué lundi un porte-parole de l'administration chinoise des Douanes, Li Kuiwen. Mais son excédent commercial a baissé de 16,2%, à 351,8 milliards de dollars, selon cette administration.

Ces données "pèsent sur les prix en alimentant les craintes d'un ralentissement économique en Chine et à travers le monde", ont expliqué les analystes de Commerzbank. La croissance chinoise est un des moteurs du marché du pétrole puisque la Chine est devenue en 2018 le premier importateur mondial d'or noir. "Les données des douanes ont par ailleurs fait état d'importations proches de leur record", ont souligné les analystes de JBC Energy. Avec 43,78 millions de tonnes de brut importées en décembre contre 42,87 millions de tonnes en novembre, la quantité de pétrole importée a augmenté au total mais légèrement diminué en cadence quotidienne, se maintenant toutefois au dessus de 10 millions de barils de brut par jour (mbj). "Mais ce sont les craintes plus générales sur la demande qui pèsent sur le marché", ont-ils ajouté.

Certains analystes pensent en effet que ce niveau élevé d'importations de brut ne va pas être maintenu. "Les premiers quotas d'importations accordés aux raffineries indépendantes (début 2019 en Chine, ndlr) sont plus bas que ceux qui avaient été publiés début 2018", ont noté les analystes de ING Economics.