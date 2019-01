L’expert abdelmadjid Attar : « Dépasser l’interconnexion maghrébine »

«L’Algérie va aller vers la Bourse, pour vendre son excédent de l’électricité vers la Tunisie et le Maroc», a déclaré, à partir de Bouira, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. La démarche est-elle exempte d’inconvénients ? Pour Abdelmadjid Attar, expert en énergie et ancien patron de Sonatrach, sollicité hier par nos soins, le seul accroc consiste en «l’interconnexion limitée» imposant de vendre le surplus en électricité uniquement au Maroc et à la Tunisie, précisant que la démarche «n’est pas pour demain». En effet, l’interconnexion électrique entre les pays du Maghreb devrait constituer le premier pas vers une intégration énergétique de la région que justifient les défis auxquels elle va devoir faire face. Quant aux perspectives, l’expert dira qu’à l’horizon 2025, l’Algérie verra sa production en électricité conventionnelle nettement supérieure à ses besoins de consommation. Selon les précisions fournis par le ministre, l’Algérie jouit d’une capacité électrique de 19.000 mégawatts, et un excédent de 9.000 mégawatts en hiver. «Cet excédent, enchaînait-il, nous allons le commercialiser, nous devons être prêts pour cela, avec la préparation des réseaux et la mise en place de mesures de protection nécessaires afin de vendre, à condition qu’il soit mis sur le marché.» À ce sujet, il y a lieu de préciser qu’en décembre dernier, M. Guitouni, cité par La Tribune Afrique, avait indiqué que l’Algérie a introduit officiellement une demande pour intégrer le marché européen des interconnexions. S’exprimant, à l'issue de la 3e réunion annuelle du Dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), il a expliqué que cette intégration, une fois effective, devrait lui permettre d'exporter vers l'Europe son surplus d'électricité produite à partir de l'énergie solaire. Mais avant d’y parvenir, il faudra, aux yeux du ministre, une interconnexion entre les pays européens, notamment entre l'Espagne et la France, ensuite entre l'Algérie et le Maroc et entre l'Algérie et la Tunisie. Rappelons dans cette optique que «Sonelgaz Export», groupe récemment créé, compte exporter le surplus de l’entreprise équivalent à 7.000 mégawatts non exploités durant les 10 mois de l’année. Le groupe Sonelgaz est en quête désormais de trouver acquéreurs de l’excédent en énergie électrique produite en Algérie. Une démarche qui nécessitera de booster les investissements en conséquence en matière de stockage et de transport efficient de cette énergie vers l’Europe via la mer, ce à quoi M. Guitouni a laissé entendre que le groupe doit s’introduire en Bourse à l’étranger. Pour cela, «on a lancé des négociations pour introduire le groupe Sonelgaz à la Bourse d’Espagne». Pour nombre de spécialistes, dont Gille Bonafi, consultant et expert du Comité Intergouvernemental des Experts de l’ONU, l’Algérie possède le potentiel pour devenir le premier producteur mondial d’électricité à base d’énergie solaire desservant l’Europe et l’Afrique.

Fouad Irnatene