Reconversion au GPL : Naftal doit carburer fort

Lancé en 1983, en Algérie, le GPL/C a atteint 400.000 utilisateurs à fin 2018. L'utilisation du GPL doit atteindre plus d'un million de véhicules en 2021, c’est la recommandation du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, aux dirigeants de Naftal.

Pour ce faire, il y a lieu surtout de passer à une vitesse supérieure en termes de reconversion au GPL, qui permettra d’augmenter les capacités des centres de conversion et du coup renforcer la disponibilité du GPL pour l’ensemble des usagers, essentiellement des automobilistes. L’objectif à terme est surtout de limiter au maximum les importations d’essence, d’où la nécessité aussi de promouvoir une production des kits, qui proviennent pour le moment de Turquie et d’Italie. La mise en œuvre de la nouvelle tarification des carburants depuis janvier 2016 s’est traduite par une nette croissance de la consommation du GPL/C et une forte demande pour la reconversion des véhicules en GPL (gaz propane liquide), est enregistrée dans l’ensemble des wilayas. En fait, pour beaucoup d’automobilistes, il est très intéressant de s’équiper de ces réservoirs de Sirghaz, au regard du prix, surtout du fait qu’il est moins cher que l'essence et le gasoil, et beaucoup moins taxé, et écologiquement beaucoup plus fiable et il est plus économique de rouler au GPL au lieu de l'essence. Un dinar investi dans le GPL carburant est un dollar économisé, et un environnement protégé. C’est vrai qu’au cours de ces dernières années, le GPL a le vent en poupe et est très compétitif. Il convient de noter qu’avec seulement 9 dinars le litre, ce carburant est, en effet, le moins cher dans le pays, alors que le plein d’essence sans plomb est 10 fois plus cher et le plein de gasoil 5 fois plus cher. Bien que ces avantages soient alléchants et attirent de plus en plus une clientèle nombreuse, il n’en demeure pas moins vrai que les opérateurs spécialisés dans la reconversion au GPL sont rares dans certaines régions du pays, voire dans certains chefs-lieux de wilaya. C’est l’écueil principal pour passer rapidement au GPL. Naftal prévoit 145.000 conversions/an à partir de 2019. Ceux qui ont déjà investi ce créneau sont submergés de demandes. Quant aux tarifs appliqués par ces installateurs, ils diffèrent d'un véhicule à un autre, mais surtout tient compte de la puissance du véhicule. Un kit GPL installé revient entre 30.000 et 70. 000 dinars algériens. L’autre contrainte qui freine cet engouement au GPL est liée à la disponibilité du produit au niveau des pompes et beaucoup de stations-services ne disposent pas d’appareils Sirghaz. Il convient de rappeler aussi que le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a ordonné, aux responsables de Naftal, d’élaborer un plan national précis pour l’extension du parc automobile utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et pouvoir équiper 500 000 véhicules à l’horizon 2021. Il s’agit d’un plan précis portant sur les centres de transfert et l’implication d’entreprises privées dans l’opération pour rattraper le retard accusé à cause du rythme lent de la reconversion d’utilisation de l’essence ou du gasoil vers le GPL. Les pouvoirs publics ambitionnent de convertir 30% du parc automobile à motorisation essence en 2030. La contribution des opérateurs privés constitue la «clé de la réussite» du programme de conversion et du développement du réseau de distribution de GPL/C à même d’assurer une plus large disponibilité de ce produit sur l’ensemble du territoire national. Les capacités de reconversion atteindront 20.000 véhicules par an, sans compter la contribution des opérateurs privés. La conjonction de l'ensemble de ces mesures permettra à l'horizon 2020 de réaliser la reconversion de 80.000 véhicules au GPL/C. C'est aussi une économie de 2,1 millions de tonnes d'essence et surtout un gain estimé à plus de 200 milliards DA.

Farid Bouyahia