Grand angle : Pour quel traité de paix ?

La visite du ministre japonais des AE à Moscou revêt, au-delà de la lecture symbolique, une haute importance. Les premières impressions qui émaneront des différents entretiens avec les dirigeants russes détermineront, à coup sûr, le futur des relations entre les deux pays marquées par des divergences politiques mais surtout et essentiellement par des contentieux notamment géographiques.

En effet, ce voyage représente une rare perspective, jusqu’ici, pour la signature d’un traité de paix entre les deux pays. La Russie et le Japon n'ont pas signé de traité de paix à la fin de la Seconde guerre mondiale car ils revendiquent tous deux quatre îles du Pacifique, appelées les îles Kouriles du Sud en Russie et les Territoires du Nord au Japon. Les quatre îles appartenaient au Japon, mais après la guerre, elles ont été intégrées dans la Russie lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Tokyo maintient que Moscou occupait les îles illégalement. Selon les médias russes, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, doit se rendre en Russie le 21 janvier et s'entretenir avec le président russe, Vladimir Poutine. Cette visite intervient aussi quelques jours après que Moscou ait accusé le Japon de faire monter la tension sur ce dossier. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur japonais à Moscou et lui avoir signifié que la Russie considérait de récentes déclarations japonaises comme une «tentative de faire artificiellement monter la tension» sur la question de ce traité. Selon le ministère russe, les déclarations japonaises étaient axées sur la nécessité de préparer les habitants des Kouriles à la restitution des îles au Japon, sur l'abandon des demandes d'indemnisation par la Russie des anciens habitants japonais, ou encore celle de Shinzo Abe selon laquelle 2019 devrait être l'année d'une solution sur la question du traité de paix. «De telles déclarations déforment grossièrement le principe de ce qui a été convenu entre les dirigeants de la Russie et du Japon pour accélérer le processus de négociation», et «désoriente» l'opinion publique des deux pays, a ajouté le ministère russe.

Pour Sergueï Lavrov, «la Russie n'a nullement l'intention de céder les îles Kouriles au Japon (…). Nous ne faisons pas cela et nous ne le ferons pas. Nous ne céderons pas les îles Kouriles et nous ne supplierons pas le Japon pour un accord de paix (…). Pas question pour Moscou de céder le contrôle des îles Kouriles à Tokyo». Une déclaration synonyme de douche froide pour les japonais et qui tranchent avec l’optimisme affiché par le premier ministre nippon, Shinzo Abe, après sa rencontre en mai 2016 avec le Président Poutine à Sotchi où il avait affirmé «une percée» dans les négociations du traité de paix. Mais à quel prix ?

M. T.