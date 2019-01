Aide alimentaire aux Palestiniens : Le PAM lance un appel urgent aux donateurs

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé un appel urgent aux donateurs pour répondre aux besoins des Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, soulignant avoir réduit et suspendu l'aide destinée à une partie de bénéficiaires depuis le début de l'année faute de financement. Quelques 27.000 Palestiniens ne reçoivent plus d'aide du PAM depuis le 1er janvier en Cisjordanie occupée et 165.000 autres, dont 110.000 à Ghaza, n'ont perçu que 80% de la dotation qui leur est d'ordinaire attribuée, a fait savoir, Stephen Kearney, directeur du PAM en Palestine, cité dimanche par des médias locaux.

Le 19 décembre dernier, le PAM avait lancé un appel aux donateurs pour combler un déficit de 57 millions de dollars (49,7 millions d'euros). Faute de financement, le PAM a du donc suspendre ou réduire l'aide destinée à une partie de ses bénéficiaires en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza depuis le début de l'année. Ces réductions d'aides sont dues à la «baisse graduelle» depuis près de quatre ans des dons des pays qui financent le PAM, a indiqué M. Kearney affirmant que les coupes budgétaires des Etats-Unis ont été également à l'origine de cette chute. «En 2018, nous avons nourri 360.000 personnes», a rappelé M. Kearney, dont 250.000 dans la bande de Ghaza, soumise à un blocus illégal israélien depuis plus de dix ans, et 110.000 en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes.

La réduction des aides va affecter lourdement la population palestinienne, a souligné le responsable du PAM, précisant que de nombreux dons étant faits sous la forme de carte de paiement que les bénéficiaires utilisent pour acheter des produits de première nécessité dans les magasins locaux.

Dans la bande de Ghaza, 80% des quelque deux millions d'habitants sont tributaires de l'assistance internationale. Dans le village de Yatta, au sud d'Al-Khalil, en Cisjordanie occupée, certains habitants n'ont pas vu leur carte renouvelé, alors que celle-ci, distribuée par le PAM, permettait de payer les courses pour les familles nombreuses. Stephen Kearney a annoncé avoir reçu de l'aide de la part de l'Union européenne et de la Suisse, mais il s'agit selon lui, de «petits montants».