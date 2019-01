Crise des gilets jaunes Le président Macron fixe les contours du débat national

Le président Emmanuel Macron a fixé hier les contours du «grand débat national» qui se déroulera jusqu'au 15 mars afin d'éteindre les colères des Français, nées de leur ras-le-bol fiscal et de la dégradation du pouvoir d'achat. La «lettre aux Français» (4 pages), tant attendue et que le président français a publiée dès le soir de dimanche à travers les médias et les réseaux sociaux, vise à cadrer les enjeux du «grand débat national», mais à aucun moment ne remet en cause les réformes gouvernementales ou évoque de changement de cap, suite à la pression de la rue, animée par le mouvement des «gilets jaunes», depuis deux mois.

C'est un message de fermeté qu'il a voulu transmettre à travers sa lettre et, en même temps, d'ouverture en appelant tous les Français à participer au «grand débat national». Il reconnaît d'emblée que le sens des injustices chez les Français est «plus vif qu’ailleurs», soulignant qu'un grand nombre de Français paie un impôt sur le revenu, «parfois lourd, qui réduit les inégalités». «Je sais, bien sûr, que certains d’entre nous sont aujourd’hui insatisfaits ou en colère.

Parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n’offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d’où l’on vient», a-t-il expliqué dans sa lettre qui contient un nombre de questionnements (une trentaine de questions).

Il propose, dans cette opération politique, à ses compatriotes d'entrer «dans une phase plus ample» et de participer à des débats près de chez eux ou de s'exprimer sur internet pour "faire valoir vos propositions et vos idées", accordant aux maires, dans ce débat, un "rôle essentiel".

A peine diffusée, la "lettre aux Français" a suscité des critiques auprès de la classe politique qui dénonce, entre autres, l'absence de débat sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Supprimé en 2018, cet impôt constitue l'une des principales revendications des Français en colère qui, par souci d'équité, demandent son rétablissement.