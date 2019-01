Kurdes de Syrie : Trump menace la Turquie

L’éclaircie entre Ankara et Washington n’aura pas duré longtemps. La guerre des mots et autres menaces ont repris de plus belle sur le dossier syrien, alors que Washington hésite encore à définir le calendrier et le rythme du retrait de ses troupes, comme annoncé précédemment par le président américain.

Cette fois-ci, c’est la minorité kurde qui se retrouve au centre de la crise entre les deux pays. Ainsi, le président américain, Donald Trump, vient encore une fois de menacer la Turquie. Le locataire du bureau ovale n’a pas mâcher ses mots en promettant de s’en prendre, voire même de terrasser l’économie turque en cas d'attaque contre les Kurdes après le prochain retrait des troupes américaines de Syrie, tout en appelant les Kurdes à ne pas «provoquer» Ankara. Les Etats-Unis vont «dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes», a tweeté Donald Trump, qui appelle également à la création d'une «zone de sécurité» de 30 kilomètres, sans plus de précisions sur sa localisation ou sur son financement. L'avertissement musclé du président américain est survenu alors qu'Ankara menace depuis plusieurs semaines de lancer une nouvelle offensive contre les Unités de protection du peuple (YPG), un groupe armé kurde considéré comme «terroriste» par Ankara mais appuyé par Washington dans la lutte contre Daesh.



Imperturbable



Ces déclarations interviennent alors que le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, effectue une tournée au Moyen-Orient. Déjà Ankara avait réagi vivement à des informations selon lesquelles Trump envisageait de conditionner le retrait des soldats américains à la sécurité des combattants kurdes. En réponse à cette mise en garde américaine, la Turquie a affirmé ne pas être intimidée par les menaces de Donald Trump. «Les menaces économiques ne mèneront à rien», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, lors d'une conférence de presse à Ankara, estimant que des «partenaires stratégiques ne sont pas censés se parler par Twitter (...). Nos canaux (de communication) sont ouverts ». Il a par ailleurs souligné que la Turquie «n'est pas contre» la création d'une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de largeur en Syrie évoquée par M. Trump, rappelant que la Turquie avait plusieurs fois réclamé ces dernières années la création d'une telle zone, en vain. Répondant au tweet du président américain, le porte-parole de la présidence turque, avait déclaré un peu plus tôt : «M. Donald Trump les terroristes ne peuvent pas être vos partenaires et alliés (...) Il n'y a aucune différence entre l'EI (...) et les YPG. Nous continuerons de les combattre tous».



Damas mène d’« intenses » négociations avec les Kurdes de Manbij



Par ailleurs, les autorités syriennes ont intensifié les négociations avec les forces kurdes déployées dans à Manbij, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Susan, cité par des médias locaux. Le gouvernement syrien a intensifié depuis quelques jours son dialogue avec les Kurdes vivant notamment à Manbij, a souligné le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, a rapporté l'agence russe Sputnik. «Les Kurdes font partie intégrante du peuple syrien.

Nous sommes convaincus qu'à travers le dialogue nous parviendrons à résoudre certaines difficultés, et ce dialogue le garantit tant qu'il est basé sur le principe d'intégrité territoriale de la Syrie et d'unité de son peuple», a fait savoir Ayman Susan. Le haut responsable syrien a ajouté, en outre, que «le dialogue avec les Kurdes n'avait pas été rompu, mais qu'à la lumière des menaces turques, Damas a dû l'intensifier».

M. T. et Agences