Dans la lucarne : La révérence de Murray

Le sport en général est un moyen de faire sortir une personne donnée de l’anonymat et la mener jusqu’à la gloire. Il est en même temps compétition et plaisir. On l’a tous remarqué lors des grandes compétitions mondiales, et ce, quelle qu’en soit la discipline. Tous les sportifs ou presque vous diront qu’ «on joue, c’est vrai, pour la compétition, pour gagner, mais aussi pour se faire plaisir». Car sans cela, on perd l’envie, et par conséquent la volonté de continuer à jouer». Sans motivation, à juste titre, il n’y a plus rien à faire dans une compétition, en dépit de son niveau ou de la division où l’on s’y trouve. Le sport, cependant, n’est pas à la portée du premier venu. Il est d’abord sacrifice, effort et abnégation, du fait qu’il exige énormément de présence, d’efforts, afin d’espérer se maintenir dans le haut niveau. C’est une chose que vous devez toujours avoir en soi si vous voulez persévérer dans le «high level». C’est cela le sport de performance où l’on n’y côtoie que les grandes «stars». De plus, il faut dire que ce n’est pas toujours donné de «façonner» une grande figure sportive qui fait rêver les foules à travers la planète. On doit être persévérant en travaillant d’arrache-pied quotidiennement.

Car l’adversité est on ne peut plus grande de nos jours dans les compétitions internationales. Ce n’est plus facile de nos jours de rester plus longtemps dans le haut niveau. Il est facile de l’atteindre que d’y rester. C’est une devise acceptée par tous ceux qui sont dans le sport de haut niveau. Il faut dire que les traumatismes physiques sont légion dans les milieux sportifs, du fait que les corps sont tellement sollicités et ce, quelle que soit la discipline que l’on peut aborder et/ou pratiquer. Il faut dire que nombreux sont les sportifs qui ont été obligés de partir en raison d’une blessure grave. C’est pour cette raison qu’on dit que la carrière d’un sportif donné est «assez courte» si l’on ne fait pas attention. Voilà que les milieux du tennis britannique viennent de connaître une «grosse surprise» avec la révérence de leur joueur vedette Andy Murray. Ce dernier avait lutté avec acharnement contre une blessure à la hanche. En dépit d’une opération effectuée sur cette partie du corps, il n’a pu voir les choses s’améliorer pour lui. Après le tournoi de Melbourne, l’écossais, qui était le numéro un mondial il y a peu, a été ainsi contraint, à 31 ans, d’annoncer de mettre fin à sa carrière. On n’y peut rien au hasard du temps qui passe. Il l’a officiellement déclaré dans une conférence de presse en Australie.

«L’Ecossais Andy Murray a annoncé, en larmes, sa très probable fin de carrière pour 2019, pour cause d’incessantes douleurs à la hanche». «Il est possible que l’Open d’Australie soit mon dernier tournoi», a-t-il déclaré, même si c’est à Wimbledon, a-t-il ajouté, qu’il voudrait «arrêter de jouer». A 31 ans, l’ex-numéro un mondial s’est rendu à l’évidence. «Je peux jouer avec des limitations. Mais avoir les limitations et la douleur ne me permet pas de prendre du plaisir en compétition ou à l’entraînement», a-t-il précisé lors d’une conférence de presse à Melbourne.

«J’ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour que ma hanche aille mieux et ça n’a pas beaucoup aidé», a regretté Murray, en référence à l’opération de la hanche qu’il a subie début 2018, et qui l’a tenu éloigné des courts jusqu’en juin. Il n’avait ensuite participé qu’à quatre tournois, avant d’achever sa saison en septembre et de se concentrer sur sa remise en forme.

Les fans vont certainement le regretter du fait qu’il peut apporter énormément à la «balle jaune» dans ce pays. Certainement, il va laisser un «grand vide» qui ne sera pas facile à combler.

Hamid Gharbi