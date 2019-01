Tirage au sort des 8es et quarts de finale de la coupe d’Algérie de Football : NAHD - MCA, choc des huitièmes

Le tirage au sort des huitièmes et quarts de finale de la coupe d’Algérie, effectué hier à l’École d’hôtellerie d’Aïn Bénian (Alger), a donné lieu à de belles affiches. En effet, dès le tour prochain, Dame Coupe mettra aux prises deux formations de la capitale évoluant en Ligue 1. Le NASR Hussein Dey recevra le Mouloudia d’Alger, qui détient le record de victoires en compagnie de l’USM Alger et de l’ES Sétif, avec huit coupes. Un remake de la finale 2016, qui promet entre deux formations bien placées dans le championnat de l’élite. Le vainqueur de cette confrontation jouera face au vainqueur du match CR Belouizdad - SA Mohamadia, en quart de finale. Une autre belle empoignade en perspective. Par ailleurs, ces 8es opposeront au stade de Bologhine le Paradou Athletic Club à l’USM Harrach. Un autre derby algérois qui promet, même si les deux formations ne sont pas logées à la même enseigne. Le PAC joue pour une place qualificative à une compétition internationale, alors que l’USMH, qui a remporté deux trophées dans cette compétition, tente d’assurer son maintien en Ligue 2. Un autre choc pourrait bel et bien avoir lieu, le tour prochain. Le vainqueur de la rencontre Amal Bou Saâda, qui aura lieu mardi prochain, sera hôte de l’USM Alger, formation qui a disputé 17 finales. À noter que les matchs des huitièmes de finale se dérouleront les 21 et 22 janvier.

Des changement ont été apportés à cette 53e édition, à partir des quarts de finale. Les deux derniers tours avant la grande finale se dérouleront en matchs aller et retour. Le premier tiré reçoit lors de la première manche. En cas de nul, à l’issue des deux rencontres, il y aura un temps additionnel de deux fois quinze minutes et une série de tirs au but, si nécessaire. Pour les stades, les enceintes homologuées en championnat pourront abriter les différentes rencontres de coupe. Les clubs souhaitant changer de terrain devront présenter une demande à la commission d’organisation au moins cinq jours avant la date prévue de la rencontre. À noter enfin que la FAF a tenu à honorer l’ancien président de la JSK, Mohand-Cherif Hannachi, pour l’ensemble des services rendus au football national. Rédha M.

8e de finale (21 et 22 janvier) :

Match 1 - (D2) USM Annaba - CA Bordj Bou-Arréridj (D1)

Match 2 - (D4) MB Rouissat - CS Constantine (D1)

Match 3 - (D1) MC Oran - NC Magra (D2)

Match 4 - (D1) CR Belouizdad - SA Mohammadia (D3)

Match 5 - (D2) JSM Béjaïa - CRM Bouguirat (D4)

Match 6 - (D1) Paradou AC - USM El-Harrach (D2)

Match 7 - (D2) A Bou Saâda / (D1) ES Sétif - USM Alger (D1)

Match 8 - (D1) NA Hussein Dey - MC Alger (D1)

1/4 de finale (Matchs en aller-retour, le premier tiré reçoit à l’aller) :

Vainqueur Match 5 - Vainqueur Match 6

Vainqueur Match 4 - Vainqueur Match 8

Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 7

Vainqueur Match 2 - Vainqueur Match 3