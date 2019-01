Bordj Bou-Arréridj : Distribution de 296 logements AADL

Un quota de 296 logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et des aides à l'habitat rural au profit de 226 bénéficiaires ont été attribués samedi dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.Le lot d'habitat du projet de 296 logements AADL a été distribué dans la localité d'Ain Soltane au chef lieu de wilaya, a-t-on relevé, précisant que ces logements, qui disposent de toutes les commodités, ont été construit selon les critères de qualité exigés. Le chef de l'exécutif local, Bekkouche Benamor, qui a supervisé cette opération, a également procédé à la distribution de 226 aides financières à l'habitat rural à autant de bénéficiaires, issus de 13 communes, entre autres Ain Tesra, Ghilassa, Taglait, El Anseur, Bir Kasdali, El Euch et El Mansourah. En marge de cette cérémonie, le chef de l'exécutif local a rappelé que les quotas de logements relevant de différents programmes inscrits au profit de cette wilaya seront distribués «au cours des fêtes nationales et religieuses de l'année en cours».