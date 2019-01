El-Tarf : 837 foyers attendent le gaz

Le coup d’envoi d’une opération de raccordement au réseau de distribution publique de gaz naturel au profit de 837 foyers, localisés dans la localité de Matroha, relevant de la commune d’El Tarf, a été donné, samedi, par le chef de l’exécutif local, Mohamed Belkateb. Cette opération porte sur la réalisation d’un linéaire de 23,168 kilomètres, pour un délai prévisionnel de neuf mois a indiqué le wali, lors de cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance de joie et de satisfaction.

Scindé en deux lots, le projet porte dans sa première tranche sur le raccordement au réseau de distribution publique de gaz naturel au profit de 388 foyers et cible dans sa deuxième tranche un total de 449 notamment, selon les explications fournies sur place, soulignant que le projet a nécessité la mobilisation d’un montant de plus de 49 millions de dinars. Le taux de pénétration de l’électricité dans la wilaya de Tarf est estimé à 98% alors que celui du gaz de ville a atteint 64%, ont signalé les services de la société de distribution de l'électricité et du gaz. Mise à part la commune frontalière de Hammam Beni Salah où les travaux appelés à la faire bénéficier en énergie gazière sont en cours, le reste des communes de cette wilaya qui en compte 24 sont toutes raccordées au réseau de gaz naturel, a-t-on conclu.