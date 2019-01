Médéa : l’écueil de la rareté du foncier

Pas moins de 220 aides rurales et lots de terrains ont été distribués au profit de citoyens issus de plusieurs localités rurales de la wilaya de Médéa, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Ce quota, le premier de l’exercice 2019, est composé de 102 aides rurales, ventilées à travers les communes de Tablat, Ouled Antar, Chahbounia, Baata, Ain-Ouksir et Sidi-Naamane, ainsi qu’une tranche de 118 lots de terrains localisés au niveau de la commune d’Oum-Djellil, au sud-ouest de la wilaya. L’attribution de cet important lots de terrains au profit de la commune d’Oum-Djellil, réputée pour sa vocation agro-pastorale, s’inscrit, selon le chef de l’exécutif, Abass Badaoui, dans le cadre de la mise en œuvre de la formule de l’habitat rural groupé, préconisée à l’effet de «transcender l’écueil de la rareté du foncier auquel sont confrontées certaines communes et satisfaire la forte demande exprimée en matière de logement», a-t-il indiqué, en marge de cette cérémonie.

Le recours à cette formule permettra, a-t-il expliqué, de «résoudre la problématique du manque de foncier qui entrave la réalisation de projets d’habitat dans nombre de communes et offre une autre alternative pour les citoyens qui n’ont pas accès à certaines formules de logements».

Des instructions avaient été données par le wali, lors de ces déplacement dans les régions, aux élus locaux afin de faciliter la création de petits lotissements pouvant accueillir entre 10 ou 15 habitations rurales groupées et permettre, ainsi, d’absorber graduellement les demandes de logements exprimées au niveau des communes rurales qui se heurtent à un manque de foncier destiné à accueillir des projets d’habitat.