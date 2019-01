Bénéficiaires de l’aide au logement rural : Le ministère exige des comptes

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a instruit les walis de la République de poursuivre en justice les bénéficiaires de l’aide de l’État au logement rural qui n’ont pas procédé à la construction de leur logement.

La correspondance adressée par le département de Temmar exhorte les walis à examiner les dossiers du logement rural dans le but de restituer l’aide financière de l’Etat destinée à cette formule. Une aide détournée par certains bénéficiaires à d’autres fins. A cet effet, il est fortement préconisé de procéder à l’entame d’un nombre de procédures dont l’envoi des mises en demeure et de décisions d’annulation de l’octroi de l’aide par la CNL.

La même correspondance a invité les bénéficiaires de la première tranche de cette aide à se présenter pour recevoir le reste du montant de l’aide, sinon, des procédures judiciaires seront entamées à leur encontre afin de restituer le montant de la première tranche, estimée, pour information, à près de 500.000 DA.

Les enquêtes réalisées par les services compétents des wilayas ont révélé en effet qu’un nombre important de bénéficiaires n’ont pas procédé à la construction de leur logement après la réception de la première tranche de l’aide de l’Etat. Il faut préciser à ce propos que le bénéficiaire aura une période de cinq ans, le temps d’engager les travaux pour avoir ensuite le droit à la deuxième tranche de l’aide.

L’aide de l’Etat au logement rural s’élève, pour rappel, à 700.000 DA. Elle est attribuée aux bénéficiaires en deux tranches. La première tranche d’un taux de 60 % du montant global de l’aide, qui sera remise après le constat du lancement des fondations du logement, tandis que la deuxième tranche (40 %) sera payée lors de la réalisation des travaux de construction des piliers.

Cette mesure vise, à rationaliser les dépenses de l’Etat, d’une part, et à garantir l’utilisation de l’aide à l’habitat rural pour la construction d’un logement destiné réellement à une famille rurale.

Pour obtenir l’aide de l’Etat, le postulant doit constituer un dossier constitué d’une demande d’aide financière pour la construction d’un logement rural (imprimé CNL), un extrait de naissance n° 12 du postulant et de son (ou ses) conjoint(s) pour les personnes mariées et une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. Il doit présenter aussi un document attestant de la résidence, un document justifiant l’exercice d’une activité en milieu rural et autre document justifiant la possession d’un terrain à bâtir.

Le dossier est alors déposé auprès de l’Assemblée populaire communale territorialement compétente. La liste des postulants retenus par l’APC est remise à la direction du Logement de la wilaya, laquelle la soumet pour contrôle du fichier auprès des services du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Après contrôle fichier, la liste définitive des bénéficiaires est établie par la direction du Logement et validée par le wali.

Il faut dire également que l’aide de l’Etat au logement rural est consentie à l’effet d’encourager les familles à réaliser en auto-construction, une habitation décente dans le milieu rural.



Encourager l’autoconstruction



Ainsi, la participation du bénéficiaire de l’aide à l’habitat rural, se traduit par la mobilisation d’un terrain qui doit relever de sa propriété, de sa participation à la réalisation ainsi que la finalisation des travaux à l’intérieur de l’habitation. Toutefois, l’octroi de l’aide de l’Etat est soumis à certaines conditions d´éligibilité. Il convient de signaler, dans ce contexte, que le département de l’habitat a publié la décision ministérielle spécifique sur les modalités d’obtention d’une aide directe de l’État pour la construction d’un logement rural, qui doit être achevé conformément aux spécifications techniques générales contenues dans la décision.

S’agissant des conditions d’éligibilité la personne doit donc, justifier d’un revenu (du ménage) inférieur ou égal à six fois le Salaire national minimum garanti (SNMG), ne pas avoir déjà bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public ou d’une aide de l’Etat destinée au logement et ne pas posséder en toute propriété une construction à usage d’habitation.

La personne concernée ne doit pas avoir déjà bénéficié de l’attribution d’un logement du patrimoine public locatif, sauf engagement préalable de restitution de ce logement. Elle ne doit pas aussi, être propriétaire d’un lot de terrain à bâtir sauf si celui-ci est destiné à recevoir le logement rural, objet de l’aide frontale.

Salima Ettouahria