Université : Accompagner l’enseignant chercheur

L’Ecole normale supérieure Assia-Djebar de Constantine (ENSC), organise une 3e édition de formation destinée à 154 enseignants universitaires nouvellement recrutés, provenant de 8 établissements universitaires de l’Est du pays, a-t-on appris hier auprès de la direction de cet établissement universitaire.

S’inscrivant dans le cadre de l’application du décret ministériel n° 932 du 26 juillet 2016, relatif à l’accompagnement pédagogique de l’enseignent chercheur nouvellement recruté, cette formation est scindée en 4 sessions mensuelles, à savoir la première du 13 au 16 janvier en cours, la deuxième du 3 au 6 février, la troisième du 17 au 21 mars et enfin la quatrième du 21 au 24 avril prochain, a rapporté cette même source.

Cette formation, a-t-on également précisé, vise à «promouvoir un accompagnement pédagogique» pour ces nouvelles recrues qui seront par la suite «évaluées grâce au référentiel des compétences des enseignants universitaires». S’agissant de l’encadrement des enseignants nouvellement recrutés, il sera dévolu à des enseignants de rang magistral, en majorité des enseignants de l’ENSC, ainsi que des professeurs et des maîtres de conférences de l’université des Frères Mentouri de Constantine et celle d’Oum El Bouaghi, a-t-on souligné, ajoutant que cette formation vise essentiellement «la construction d’une compétence didactique et pédagogique articulée autour d’une approche centrée sur l’apprentissage du métier d’enseignant chercheur».

Cette même source a indiqué, par ailleurs, que les 154 enseignants nouvellement recrutés, bénéficieront de modules ayant essentiellement trait à «la politique et les objectifs de la formation universitaire, l’éthique et la déontologie dans l’enseignement supérieur, les Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE), les méthodes et les outils d’enseignement, la pédagogie et la psychopédagogie dans la formation, les stages et le parcours de formation de l’étudiant». Mettant l’accent sur l’importance des thèmes proposés sur le développement et l’acquisition progressive des compétences et la professionnalisation indispensable de l’enseignant, la direction de l’ENSC a ajouté qu’un suivi à distance est également assuré par une cellule e-learning sur la plateforme Moodle, et ce, en plus de la création d’une page Facebook pour permettre l’interaction entre les enseignants et la diffusion de l’information et des supports de cours. A noter que les 4 sessions de formation programmées cette année, seront marquées par des activités culturelles, dont la participation au café littéraire organisé tous les mardis après-midi à la bibliothèque de l’ENSC, en sus de visites guidées de la ville de Constantine. Pour rappel, la 2e édition de formation organisée par l’école normale supérieure Assia-Djebar de Constantine, durant l’exercice précédent, a ciblé 80 enseignants nouvellement recrutés, issus de plusieurs établissements universitaires de l’est du pays, notamment des universités de Batna 1, Batna 2, Tébessa, l’école normale supérieure de Sétif et l’université Emir Abdelkader de Constantine.