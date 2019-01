Éducation/syndicats : Débat ouvert

La ministre de l'Éducation nationale vient de réitérer sa disposition, «pleine et entière», au dialogue avec le partenaire social, pour traiter «tous» les dossiers en suspens dans la plateforme de revendications soulevée par le collectif des syndicats du secteur.

Mme Nouria Benghabrit qui s’exprimait, hier, à l’émission «L’invité de la matinale» de la Chaîne Une de la radio nationale, a cependant précisé que le retard accusé dans le traitement des œuvres sociales, «ne relève pas de la responsabilité de son département» et souligné dans ce cadre que «les revendications des organisations syndicales portent essentiellement sur le traitement des dysfonctionnements contenus dans le statut particulier ainsi que sur le dossier des œuvres sociales». Cela étant dit, la ministre a tenu à assurer que le débat autour du statut particulier du personnel du secteur de l'Education a atteint, à présent, «sa phase finale», de même qu’elle fera remarquer que la commission chargée du statut particulier travaille «sans relâche, en coordination avec la direction générale de la fonction publique pour l'application du décret promulgué en 2014».

Ce qu’il faut retenir, également, c’est que le ministère de l'Education nationale a «modifié sa stratégie de dialogue et de débat avec le partenaire social».

Ainsi et «au lieu de satisfaire les revendications comme ce fut le cas en 2014 et 2015, la tutelle s'attelle à examiner, minutieusement, les problèmes posés par les représentants des syndicats».

Il convient de rappeler, ici, que le Collectif des syndicats autonomes du secteur de l'Education avait récemment appelé à «une grève d'une journée, le 21 janvier, laquelle sera suivie de sit-in devant les directions de l'éducation à travers tout le territoire national».

Mme Benghabrit avait, pour sa part, salué la proposition émise par l'Union nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation (UNPEF) en vue d'organiser une rencontre les 9 et 10 janvier derniers pour examiner les dossiers déposés, réaffirmant son engagement au dialogue et à la concertation avec tous les acteurs sociaux en vue de résoudre les problèmes soulevés. Pas plus tard que jeudi dernier, la ministre de l'Education nationale a annoncé l'organisation de rencontres avec «tous les partenaires sociaux» (syndicats et associations des parents d'élèves) pour examiner les revendications soulevées, promettant de «prendre en charge celles à caractère pédagogique». «Il est élaboré un calendrier de rencontres avec les partenaires sociaux tout au long de la semaine prochaine», avait déclaré la ministre à l'APS, précisant que les rencontres avaient débuté mercredi déjà avec les représentants de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF)».

Il a été question également de deux rencontres organisées ; la première avec la Fédération des associations des parents d'élèves et l'Association nationale des parents d'élèves. La deuxième avec l'Union nationale du personnel de l'éducation (UNPE) affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens(UGTA), a révélé Mme Benghabrit, soulignant que toutes ces rencontres s'inscrivent, en fait, dans le cadre du «protocole» établi par le ministère qui veille à sa mise en œuvre. Aussi, «tous les points» posés seront «examinés séparément» lors de ces rencontres qui ne concernent pas uniquement les syndicats ayant déposé un avis de grève pour le 21 janvier mais il s'agit-là de tous les syndicats, comme mis en exergue d’ailleurs par la ministre.

Néanmoins, après avoir exprimé son «regret» quant au retrait de quatre syndicats de la charte d'éthique éducative signée en novembre 2015, la ministre a qualifié de «droit constitutionnel» cette grève d'une journée annoncée par ces syndicats qu'elle a appelé à œuvrer au «rétablissement de la confiance qui devrait être basée sur la vérité».

Soraya Guemmouri