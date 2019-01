Hadj : Pas de hausse des charges

Grâce aux négociations magistralement menées par la délégation algérienne avec les responsables saoudiens, les frais du séjour à La Mecque pour la saison du hadj-2019 ne connaîtront aucune hausse, malgré l’augmentation des prix des différentes prestations.

C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, précisant que le coût final de ce pèlerinage sera connu après la tenue d’un conseil interministériel, prévue d’ici la fin du mois de janvier en cours.

Le ministre, qui présidait la cérémonie nationale organisée à l’occasion de la publication de la première exégèse du saint Coran en langue amazighe, a affirmé qu’«hormis les prix du transport, qui ont été imposés par les autorités saoudiennes, les hadjis algériens n’auront pas à payer d’autres frais».

En effet, l’Arabie saoudite a mis en service, cette année, la ligne de TGV Al-Haramein reliant les villes saintes de Médine et de La Mecque, et les agences sont dans l’obligation, selon les exigences des autorités de ce pays, d’assurer le transport de leurs clients via ce nouveau mode de transport, ultraconfortable et rapide, il faut le dire.

Soulignant que son département s’active actuellement à assurer les conditions techniques répondant aux besoins des hadjis algériens, le ministre dit que c’est essentiellement à l’hébergement, la restauration et le transport que la priorité est accordée dans ces préparatifs.

M. Aïssa a affirmé que son département, qui «a bien négocié les conditions d’accueil» pour les pèlerins algériens avec les Saoudiens, des négociations engagées depuis le mois de novembre dernier, avait pour objectif de planifier à l'avance le séjour de nos hadjis.

«Ce qui a permis de réduire les coûts et les dépenses, notamment ceux concernant l’hébergement», dit-il.

Ceci d’autant que, comme l’a affirmé le ministre, «depuis 2015, nous connaissons parfaitement toutes les offres d’hébergement et de transport» dans les Lieux saints.

Aussi, comme les prix connaissent, à l’approche de la saison du hadj, une hausse considérable, «le département des Affaires religieuses a entamé les démarches et préparatifs du hadj-2019, très tôt, à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre».

«On veut être parmi les premiers arrivés sur ce marché», a assuré le ministre. Être parmi les premiers signifie une meilleure préparation, une prise en charge en constante amélioration et surtout de bonnes conditions pour les pèlerins algériens, qui n’auront pas à se soucier quant aux conditions d’accueil, mais aussi aux frais supplémentaires, notamment la nouvelle taxe imposée par les Saoudiens, cette année.

Il faut mettre en exergue que le séjour des hadjis aux Lieux saints dure au moins un mois, entre l’aller, l’accomplissement des rites et le retour au pays, Or, grâce à la coordination des efforts de plusieurs départements, notamment ceux du Transport et des Affaires étrangères, l’Algérie à réussi à écourter le séjour des pèlerins, ce qui permettra aussi au hadjis d’économiser d’autres frais. Il faut signaler qu’un portail électronique a été mis en service, contenant toutes les informations relatives à l’inscription au tirage au sort pour le hadj.

Partant de là, Mohamed Aïssa a assuré que les conditions d’hébergement se sont «améliorées», cette année, en faveur des futurs hadjis, précisant que le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le «succès» de cette session du hadj-2019, particulièrement en ce qui concerne les difficultés que rencontrent les futurs hadjis au mont d’Arafat et à la vallée de Mina à La Mecque.

Actuellement, le hadj coûte environs 500.000 DA par personne. Plus de 36.000 Algériens accomplissent chaque année ce rituel, qui constitue le cinquième pilier de l’islam.

Pour cette année, le ministère des Affaires religieuses a prévu d’octroyer 1.000 livrets du hadj supplémentaires, afin de permettre à plus d’Algériens d’accomplir le devoir du hadj.

Dans ce sens, le ministre a rappelé que la réforme de l'organisation du hadj «a permis d'atteindre les objectifs escomptés dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et tracés dans le plan d'action du gouvernement».

Tahar Kaidi