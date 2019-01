Groupe Algérie Télécom : Plus de 207 milliards de DA à investir en 2019

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a révélé, hier, que le groupe Algérie Télécom consacrera pas moins de 184 milliards d'investissements techniques, un chiffre qui ne concerne pas le déploiement dans les zones enclavées, qui sera supporté, cette année, par le service universel.

Houda-Imane Faraoun, qui s’exprimait dans l’émission de la radio Chaîne III, «l’Invité de la rédaction», a précisé que la somme en question sera consacrée, notamment à l'assainissement du réseau urbain d'Alger, l'investissement sur le FTTH (Internet haut débit en fibre optique), la finalisation des nouveaux câbles sous-marins et l'acquisition d'équipements satellitaires, et confié qu'une autre enveloppe de 23 milliards de dinars sera destinée au volet formation. Elle rappelle à ce sujet que le groupe Algérie Télécom a investit depuis 2014 une somme globale de 294 milliards de DA pour l'acquisition d'équipements visant à améliore davantage les prestations de service.

Sur le chapitre de la politique de numérisation du gouvernement, la première responsable du secteur des TIC précisera que la numérisation et la digitalisation des données pourraient également permettre de mieux lutter contre la bureaucratie, et, en même temps, d'endiguer la corruption, notamment en pistant la circulation de l’argent. «Cependant, il est essentiel au préalable de maîtriser l’introduction de la numérisation, surtout lorsqu’elle n’a pas été menée correctement et graduellement, dans un pays qui, de surcroît, n’est pas producteur de technologie», a-t-elle expliqué, en estimant que l’installation d’une commission chargée de plancher sur les méthodes à adopter pour accélérer l’introduction de la numérisation dans les différents secteurs d’activité est un signe «fort».

«Cette commission va constituer un cadre de concertation et de suivi chargé de s’assurer que chaque département impliqué va pleinement s’investir dans ce projet. Celui-ci sera épaulé par un comité technique dont la tâche consistera à mettre au point le plan architectural des actions à entreprendre», a-t-elle détaillé.

La numérisation de l’ensemble des services, une fois menée à son terme, devrait permettre à chaque administré titulaire d’un seul identifiant, d’accéder à l’ensemble des services publics «sans difficulté», a assuré Mme Faraoun, qui indique que la deuxième étape du processus de numérisation consiste à introduire cette technologie aux autres secteurs, tels l’administration judiciaire, pour ce qui concerne, notamment la délivrance du casier judiciaire, les services des impôts, de la médecine ou encore de l’éducation.



Les projets « MEDEX » et « ORVAL/ALVAL » en bonne voie



Interrogée sur la possibilité d’ouverture du capital au privé des entreprises publiques relevant de son secteur, en l’occurrence Algérie Télécom et Mobilis, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a écarté cette éventualité, et affirmé qu’il n’était pas question de songer à une telle option, soulignant que les télécoms sont la «souveraineté de l’État». «Il est impératif de disposer d’un outil fort de l’État, bien qu’aujourd’hui, les entreprises privées investissent», a-t-elle argué. Mme Faraoun a expliqué que compte tenu de la «bonne santé» financière et de la «richesse» de leurs ressources humaines, ces deux entreprises publiques «ne sont pas intéressées» par ouvrir leur capital.

Par ailleurs, la ministre a assuré que le projet «MEDEX», portant sur le raccordement du réseau de fibre optique algérien au système sous-marin international, reliant les États-Unis à l’Asie, à travers la Méditerranée, ainsi que le câble sous-marin en fibre optique «ORVAL/ALVAL», reliant l'Algérie à l’Espagne (Alger-Oran-Valence), sont aujourd'hui déployés.

Pour le premier, elle a fait remarquer que le câble a été raccordé au niveau de la station d'Annaba, et que des tests techniques «sont en cours», tout en prévoyant que la mise en service officielle du projet aura lieu au plus tard au début du mois de mars prochain. Concernant le second projet, Mme Faraoun a noté que les trois stations d'Alger, d'Oran et de Valence (Espagne) ont été réalisées, affirmant que les tests techniques seront effectués une fois la partie terrestre sera connectée sur le sol espagnol.

Mohamed Mendaci