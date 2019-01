Le ministre de la Communication M. Djamel Kaouane : « Nous sommes disposés à accompagner la presse électronique »

«Nous sommes disposés à réfléchir sur le sujet, pour trouver un cadre, voire une formule qui nous permettra d’encadrer et d’accompagner les concepteurs des dits journaux électroniques. Nous sommes pour le développement des technologies.»

Ainsi s’est exprimé, ce samedi, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, à partir de Bouira, où il a assisté, notamment aux festivités marquant la célébration de Yannayer. À une question traitant des difficultés financières et juridiques auxquelles la presse électronique est confrontée, il a d’abord rappelé, par des propos qui ne souffrent aucune équivoque, une règle basique à respecter dans ce domaine, à savoir se doter d’un modèle économique efficient dans la gestion des sites électroniques, pour faire face à toute difficulté financière.

En d’autres termes, il est donc élémentaire pour toute presse électronique de «s’armer» de mécanismes de gestion efficaces qui sont à même de lui assurer les ressources financières nécessaires en vue d’un fonctionnement dans la durée. Et c’est là justement que réside le problème ! Il se trouve en effet, indique M. Kaouane, que «certains journaux électroniques sont créés sans que leurs concepteurs prennent en charge les modèles économiques de leur site en quête de publicité». Indubitablement, le fait de se lancer dans l’aventure médiatique dans de telles conditions équivaudrait, au mieux, à anticiper l’échec, au pire, à un saut dans l’inconnu. D’aucuns parmi les professionnels de la presse électronique peuvent confirmer que sans l’appui des sponsors, ce type d’entreprise est pour le moins que l’on puisse dire, vouée à des complications. Ce que le ministre de la Communication a d’ailleurs soutenu en affirmant que «c’est facile de créer un journal électronique, mais on doit penser d’abord au modèle et au cadre économique afin de pouvoir attirer les opérateurs économiques et obtenir de la publicité». En effet, un organe de presse constitue certes un projet éditorial, mais c’est également un projet économique, comme l’a déjà fait savoir M. Kaouane, dans ces précédentes déclarations, notamment en octobre 2017, lors d’un déplacement dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’occasion de l’inauguration de la maison de la Presse Malik-Aït-Aoudia. Ce samedi, à partir de Bouira, il a expliqué que le problème de la presse électronique ne se pose pas «au niveau de la législation». «La loi organique sur l’information porte sur plusieurs points régissant la presse électronique», a-t-il précisé. Ceci avant d’assurer que son département était en train de réfléchir à trouver une formule permettant d'accompagner cette presse et lui trouver un cadre économique adéquat. M. Kaouane a en outre lancé un appel à la presse, qu’elle soit électronique où écrite, à œuvrer «pour la création d’un paysage médiatique algérien fort et de référence, en mettant à profit les progrès technologiques que connaît le monde». Il a en effet mis l’accent sur la nécessité, pour les différents médias, «d’être au diapason de l’évolution technologique et numérique, afin d’œuvrer pour un paysage médiatique algérien fort». Rappelant par ailleurs que s’agissant de la presse électronique, le ministre de la Communication a indiqué, lors de son passage, le 22 octobre dernier au Forum d’El Moudjahid, que celle-ci est «une presse naissante qu’il faut accompagner». «Nous avons le bonheur d’avoir quelques journaux électroniques qui sont professionnels et qui se sont imposés sur la scène médiatique nationale», avait-il dit, qualifiant la présence de ces médias électroniques «d’évidence palpable». «Il y a des journaux électroniques qui se sont imposés, et d’autres qui marquent juste une présence sur internet», avait-il ajouté.

Karim Aoudia