Communauté nationale à l’étranger : Les démarches administratives simplifiées

Bonne nouvelle pour la communauté algérienne établie à l’étranger. Et pour cause, la demande du certificat de capacité du permis de conduire se fait désormais en ligne.

En effet, dans le cadre de la facilitation des démarches administratives engagées par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire au profit des citoyennes et citoyens résidant à l’étranger, le ministère a pris l’initiative d’informer l’ensemble des demandeurs de certificat de capacité de permis, que cette opération a a été complètement dématérialisée.

Le département de Noureddine Bedoui a annoncé, hier, via son compte officiel Twitter que dès à présent, les membres de notre communauté nationale établis à l’étranger auront la possibilité de choisir le consulat de récupération du document (consulat d’immatriculation ou autre).

On apprendra, dans ce sillage, qu’une plateforme électronique de demande des certificats de capacité de permis de conduire a été mise en place, avec les équipes techniques et administratives du MICLAT en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, permettant aux titulaires d’un permis de conduire algérien en cours de validité d’introduire directement en ligne leur demande d’obtention du certificat d’authenticité pour le besoin de son échange contre un permis de conduire étranger. «Cette nouvelle mesure de facilitation vise à garantir une rapidité dans la réception et le traitement des demandes au niveau des services concernés des wilayas et une meilleure transparence quant au suivi de leur évolution par le demandeur en temps réel», peut-on lire sur le réseau social à l'oiseau bleu. Le lancement de cette plateforme électronique a pour objectif d’offrir aussi aux titulaires de permis de conduire algérien et notamment à nos émigrés une prestation de service de «qualité» et «sécurisée». Les membres de notre communauté nationale établie à l’étranger auront ainsi la possibilité de choisir le consulat de récupération du document (consulat d’immatriculation ou autre), c'est-à-dire éventuellement le plus proche. «Ce service est destiné également aux Algériens résidents à l’étranger qui ne sont pas immatriculés ainsi qu’aux étrangers qui ne résident plus en Algérie», précise la même source.

Il faut dire que cette facilitation intervient après celle décidée, l’an dernier, et qui permet à nos ressortissants de demander leur certificat de capacité pour les formalités d’échange de leur permis de conduire en permis étranger, sans produire l’attestation consulaire délivrée par le ministère des Affaires étrangères. L’annulation de cette attestation s’est faite en commun accord avec le MAE. Une instruction a été adressée en ce sens, le 2 novembre 2017, aux walis, en communication avec les walis délégués, les chefs de daïras et les présidents d’Assemblées populaires communales.

Ceci sans compter le fait qu’au mois de juillet dernier, il a été procédé au lancement officiel du fichier national d’état civil électronique des personnes nées à l’étranger. Aussi, une plateforme électronique a été mise en service permettant aux Algériens établis à l’étranger de formuler leurs demandes de documents d’état civil, et ce à partir de toutes les communes des chefs-lieux de wilaya.

Conjointement conçue par le département de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères, ce nouveau service en ligne de traitement des demandes de documents d’état civil ainsi que celle du certificat de capacité du permis de conduire, va indéniablement mettre un terme au calvaire de concitoyens qui bien souvent se plaignent des difficultés administratives et autres bureaucratiques rencontrées au niveau des postes diplomatiques et consulaires lorsqu’ils désirent se faire délivrer «n’importe quel papier».

Aussi, depuis cette date, les ressortissants algériens résidents à l’étranger peuvent se faire remettre en main propre directement des documents d’état civil, et depuis hier, les certificats de capacité auprès des administrations locales concernées. De même qu’ils auront la possibilité de mandater une personne de leur choix pour demander et/ou récupérer leur certificat de capacité, à charge de remettre à cette personne mandatée une procuration établie par les consulats d’Algérie, ou un simple mandat légalisé au niveau des communes.

Sarah A. Benali Cherif