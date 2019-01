L’Afrique du Sud réaffirme son engagement pour l’indépendance du peuple sahraoui

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'accompagnement du peuple sahraoui dans sa lutte juste, jusqu'à ce qu'il puisse exercer son droit à la liberté et à l'indépendance, à travers l'organisation du referendum d'autodétermination. Dans son allocution prononcée samedi à l'occasion du 107e anniversaire de la création du parti du Congrès national africain (ANC) dans la ville sud-africaine de Durban, le président Ramaphosa a déclaré «la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance est notre lutte», a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS). «Le parti de l'ANC poursuivra la lutte aux côtés du Front Polisario, en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance», a-t-il soutenu. Le président sud-africain a insisté sur la poursuite de l'action aux côtés du gouvernement de la République sahraouie, au sein de l'Union africaine (UA) et de l'ONU, en vue de lui permettre de recouvrer sa pleine souveraineté sur les territoires du Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique. L'ANC est le parti au pouvoir en Afrique du Sud, depuis l'abolition de l'apartheid en mai 1994. Il a été fondé le 8 janvier 1912 sous le nom Congrès national indigène sud-africain (SANNC), en vue de défendre les droits des Noirs, face à la domination de la minorité blanche, pour devenir à partir de 1923, le Congrès national africain