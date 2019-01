Coopération algéro-sud-africaine : Dégager de nouvelles perspectives

Les mouvements de libération ont ceci de particulier, ils créent des liens solides entre les peuples en quête d’indépendance. C’est dans ce contexte que sont nées les premières relations entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, la ministre des Relations extérieures, Lindiwe Sisulu, effectuant depuis hier une visite officielle de deux jours dans notre pays.

C’est une nouvelle opportunité pour renforcer la fraternité et l’amitié entre les deux nations qui aspirent à rehausser le niveau de coopération bilatérale. Avec le MAE, une évaluation de l’état des relations est à l’ordre du jour tout comme l’étude de nouvelles perspectives de partenariat rendues nécessaires en vue de les porter au niveau des relations politiques privilégiées qu’elles entretiennent. Dans le cadre de la coordination et de la concertation permanente entre les deux pays, les chefs de la diplomatie ont aussi prévu de s’entretenir sur de nombreuses questions régionales et internationales. D’importantes échéances dont la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne prévue à Bruxelles les 21 et 22 janvier et le 32e Sommet de l’UA qui se tiendra les 10 et 11 février à Addis-Abeba font appel à une coordination des positions. Le même constat s’applique à propos de dossiers épineux comme celui lié à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le crime organisé et la migration clandestine sur lesquels ils travaillent en étroite collaboration. Tout comme en ce qui concerne le maintien de la paix au Sahel et en Afrique du Nord.



Appui à l’autodétermination des Sahraouis



C’est le cas pour le conflit au Sahara occidental à propos duquel les deux pays ne ménagent aucun effort dans les enceintes internationales pour aboutir à son règlement en soutenant le processus de négociations dirigé par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Kohler avec la perspective d’un referendum d’autodétermination.

C’est ce qui a été rappelé en décembre dernier par Mme Lindiwe Sisulu en soulignant qu’elle se félicitait du premier cycle de négociations tenu les 5 et 6 décembre 2018 à Genève pour rechercher une solution politique au conflit. Elle a aussi affirmé que l’Afrique du Sud utilisera son mandat au Conseil de sécurité pour appeler l’ONU à continuer d’appuyer le droit à l’autodétermination. Sur le plan bilatéral, il faut rappeler que M. Messahel s’était rendu en août dernier, en Afrique du Sud, pour évoquer le renforcement du partenariat stratégique entre les deux parties.

Il a, alors été reçu par le président, Cyril Ramaphosa, auquel il a remis un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a réaffirmé l'attachement de l'Algérie au renforcement de leurs relations. M. Ramaphosa s’est déclaré satisfait quant à la qualité des relations bilatérales qui se sont forgées dans la lutte des deux pays pour la liberté et l'émancipation, un combat que l'Afrique du Sud a mené avec le soutien indéfectible de l'Algérie pour l'élimination de l'apartheid. Il avait indiqué que l'Algérie et l'Afrique du Sud doivent mettre toutes les potentialités qu'elles recèlent au service du développement socio-économique des deux pays dans le cadre d'un partenariat solide, diversifiés et mutuellement avantageux.

Ramaphosa s'est également réjoui de la tradition de concertation qui existe entre les deux pays en réaffirmant l'engagement de l'Afrique du Sud à travailler avec l'Algérie dans les fora régionaux et internationaux, en vue de promouvoir les idéaux partagés de paix, de sécurité et de développement. Les deux nations tentent de lever tous les obstacles pour parfaire le partenariat économique et stimuler les échanges commerciaux tout en encourageant les investissements. A souligner enfin que les relations bilatérales sont entourées de la symbolique qui lie l’Algérie à l’icône sud-africaine, l'ancien Président Nelson Mandela dont le centenaire a été célébré récemment.

A. M.